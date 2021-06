Facebook a rÃ©duit ses Ã©missions carbone de 94 % depuis 2017 essentiellement grÃ¢ce aux EnR

Facebook vient de publier aujourd’hui son rapport annuel 2020 de développement durable, qui montre les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés en la matière. Facebook annonce ainsi avoir atteint ses objectifs zéro émission nette de carbone pour l’ensemble de ses activités, désormais soutenues à 100% par les énergies renouvelables. Facebook a également réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 94 % par rapport à 2017, dépassant son objectif de réduction de 75 %.

Facebook s’est engagé à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et à soutenir des projets d’énergie renouvelable qui sont sur les mêmes réseaux électriques que ses centres de données.

Soutenu par 100 % d’énergie renouvelable

En 2011, Facebook a annoncé son engagement à fournir 100 % d’énergie renouvelable pour ses installations et a atteint cet objectif en 2020. Au fil des ans, les efforts d’approvisionnement ont fait de Facebook l’un des plus grands acheteurs d’énergie renouvelable. Fin 2020, son portefeuille mondial totalisait plus de 5,9 GW de projets éoliens et solaires sous contrat. Facebook a augmenté son portefeuille d’exploitation d’énergie éolienne et solaire à plus de 2,8 GW couvrant 15 États américains, l’Europe et l’Asie. Pour 2021, la major du numérique a annoncé des contrats supplémentaires, y compris ses premiers projets solaires et stockage qui incluent 180 MWh de capacité de stockage dans trois états.

L’un des éléments essentiels de sa stratégie en matière d’énergies renouvelables consiste à soutenir de nouveaux projets et approches qui augmentent l’accès aux énergies renouvelables, ainsi que d’ajouter de la capacité renouvelable aux réseaux qui prennent en charge ses centres de données. Pour ce faire, Facebook s’associe avec les services publics et les développeurs pour construire de nouveaux projets éoliens et solaires pour soutenir ses opérations.

Une centrale solaire de 300 MW au Texas

En 2019, Facebook a réalisé son premier investissement direct dans une centrale solaire de 300 MW dans le comté d’Andrews, au Texas. Après 14 mois de construction, la centrale est devenue opérationnelle en juillet 2020 et a fourni de l’énergie propre au réseau du Texas qui dessert à la fois son centre de données de Fort Worth et ses bureaux au Texas.

En 2020, Facebook a apporté une nouvelle énergie solaire et éolienne sur les réseaux de nouveaux états comme l’Illinois, le Tennessee et l’Ohio. « Nous travaillons également directement avec les services publics locaux aux États-Unis pour établir de nouveaux tarifs verts qui permettent à d’autres entreprises et clients, et pas seulement Facebook, d’accéder aux énergies renouvelables. À ce jour, nous avons établi six nouveaux tarifs aux États-Unis.

Facebook adopte également cette même approche à travers le monde. En octobre 2020, nous avons annoncé le premier contrat d’achat d’énergie virtuelle renouvelable pour soutenir nos opérations locales – nos bureaux et notre futur centre de données – à l’énergie solaire issue de panneaux à installer sur les toits de plus de 1 200 logements sociaux et 49 bâtiments gouvernementaux. Une fois opérationnels, les toits devraient totaliser plus de 100 MW de capacité solaire » précise le rapport. En Irlande, Facebook s’est également associé à Brookfield Renewables pour acheter l’énergie produite par ses 28,8 MW Lisheen III parc éolien basé à Tipperary. Il s’agit du deuxième projet d’énergie renouvelable en Irlande et la capacité sera suffisante pour répondre aux besoins en électricité des bâtiments de centre de données en expansion et du nouveau campus de bureaux à Dublin.

Étendre l’impact aux communautés

Au-delà de ses opérations, l’engagement à soutenir des projets d’énergies renouvelables sur le même réseau électrique que ses données centres et ses installations a eu un impact économique profond sur les communautés locales. Pour comprendre l’impact des projets d’énergie renouvelable de Facebook sur l’emploi et l’économie, l’étude publiée en mai 2021 qui a examiné l’impact économique de 55 projets solaires et éoliens qui soutiennent les centres de données américains. Les projets d’énergie renouvelable totalisent 5 763 MW, dont certains sont en cours d’exécution aujourd’hui et d’autres qui seront raccordés les trois prochaines années représentant un investissement estimé à 7,4 milliards de dollars. Pendant la construction, ces projets énergétiques d’énergie renouvelable ont soutenu ou soutiendront plus de 42 000 emplois à travers le pays et contribuent pour plus de 4,3 $ milliards de dollars de PIB américain.

Partager l’expertise du marché pour augmenter l’accès

« La collaboration est un aspect central de notre stratégie visant à s’approvisionner et à accroître l’accès aux énergies renouvelables. Dans le cadre de nos efforts pour renforcer le marché mondial des énergies renouvelables, nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux intervenants et groupes industriels, tels que Renewable Energy Buyers Alliance, RE-Source, le Center on Regulation in Europe (CERRE) et l’American Council sur l’énergie renouvelable pour aider d’autres entreprises à faire leurs propres achats d’énergie renouvelable et accélérer la transition vers l’énergie propre dans l’ensemble du système électrique » conclut le rapport.

sustainability.fb.com/wp-content/uploads/2021/06/2020_FB_Sustainability-Report.pdf