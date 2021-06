SOLARWATT développe un nouveau système de batterie de stockage en partenariat avec le groupe BMW

SOLARWATT et BMW annoncent le lancement de la SOLARWATT Battery flex, un système de stockage dont les cellules de batterie sont également utilisées dans les voitures électriques de BMW. Il sera disponible à partir de l’automne 2021 en France, pour les particuliers comme les professionnels, via le réseau de partenaires installateurs certifiés SOLARWATT.

SOLARWATT et BMW ont étendu leur partenariat technologique initié en 2013 en faveur de l’alliance entre photovoltaïque et électromobilité. Pionnier de l’industrie photovoltaïque, SOLARWATT a établi des normes importantes en matière de modularité et de sécurité en 2015 avec l’introduction de son propre système de batterie de stockage.

Optimiser l’autoconsommation d’électricité produite localement.

Avec la Battery flex, SOLARWATT propose une nouvelle génération de batteries solaires qui répond aux plus hautes exigences de l’industrie et aux attentes d’un marché en plein essor. Développée et produite en Allemagne par SOLARWATT, la batterie est dotée d’un système de gestion qui permet un fonctionnement à la demande de l’unité de stockage. BMW fournit au fabricant des composants de batterie de haute qualité également utilisés dans les véhicules électriques du groupe. “ Pour BMW, la durabilité et la garantie de normes sociales tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont essentielles. SOLARWATT fixe également des normes élevées en matière d’environnement et de conditions de travail. Nous produisons de manière durable et pouvons garantir que notre chaîne d’approvisionnement est gérée de manière sociale et équitable” souligne Stefan Quandt, actionnaire majoritaire de SOLARWATT. “ La SOLARWATT Battery flex est le fruit de l’étroite coopération entre SOLARWATT et le groupe BMW. L’objectif commun est de développer une approche client final résolument orientée vers le développement durable, l’efficience et la performance. Nos solutions énergétiques intelligentes répondent aux nouveaux usages tels que l’électromobilité ou le pilotage des consommations. Elles contribuent ainsi à réduire les émissions de CO2 et à optimiser l’autoconsommation d’électricité produite localement. Cette Battery Flex intègre l’expertise automobile complète BMW couplée au savoir-faire de stockage que nous avons développé chez SOLARWATT ces dernières années. ” précise Ian Bard, Gérant et Directeur Technique et Commercial, SOLARWATT France

SOLARWATT renforce son réseau de partenaires installateurs et son offre aux propriétaires de bâtiments

Les marchés du solaire et de l’électromobilité connaissent en France un développement considérable : pour preuve, le parc solaire atteint une capacité installée de 10 387 MW en décembre 2020 et plus de 100 000 immatriculations de véhicules électriques ont été recensées en France depuis le mois de janvier 2021. Dans ce contexte et afin de répondre aux demandes croissantes, SOLARWATT se donne pour objectifs de développer son réseau de partenaires installeurs en France pour passer de 100 à 150 en fin d’année 2021 et offrir, aux professionnels comme aux particuliers, de nouveaux outils adaptés : refonte de son identité pour plus de lisibilité, développement des nouvelles applications « SOLARWATT Home App », permettant de surveiller les installations photovoltaïques en temps réel, et « Solar Calculator », outil d’évaluation du potentiel solaire des toitures. “ La conscience collective sur les modes de consommation d’énergie plus propre et plus économique offre au secteur du photovoltaïque de belles perspectives pour les années à venir.

SOLARWATT est l’un des pionniers sur le secteur et nous sommes ravis de pouvoir développer des solutions qui touchent de plus en plus d’usages et ainsi maximiser l’utilisation des énergies renouvelables. ” conclut Ian Bard, Gérant et Directeur Technique et Commercial SOLARWATT France.

”

Encadré

Les atouts de la SOLARWATT Manager flex

▪ Le système de stockage Battery flex est modulaire et flexible. Sa capacité s’étend de 4,8 kWh à 57,6 kWh et s’intègre aussi bien sur des installations photovoltaïques nouvelles qu’existantes.

▪ Le système de stockage Battery flex augmente l’autonomie énergétique pour atteindre jusqu’à 80% d’autoconsommation et réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2.

▪ Le système intelligent SOLARWATT Manager flex permet de contrôler et d’optimiser la consommation d’énergie de la maison.