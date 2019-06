ConfÃ©rence GREEN FINANCE : Â« Enjeux et perspectives de la Finance Verte Â» le jeudi 13 juin prochain Ã  Paris

Green Finance organise une conférence débat et une remise de prix sur le thème de la finance verte jeudi prochain, avec la participation exceptionnelle de José Manuel Barroso, Chairman de Goldman Sachs International et ex-président de la commission européenne. De nombreux investisseurs institutionnels et de gérants d’actifs seront présents pour cette soirée qui se déroulera de 18h à 21h à Paris au George V – Salon Chantilly.

La 1ère table ronde de la conférence aura pour thème : Green bonds & Social Bonds – Politique et stratégie Green et approche PRI (Principes pour l’Investissement Responsable).

Comment peut-on mieux associer le E de l’environnement et le S du social ? Le mixte Environnement/Social conduit-il à une nouvelle perception du risque ? De quelle manière aller jusqu’à une mesure conjuguée de l’impact social et de l’empreinte écologique d’un investissement ? Comment conjuguer la performance comptable et financière avec la performance sociale et environnementale ?

La thématique de la 2ème table ronde : « La Gouvernance dans la finance verte » Quel lien établir entre gouvernance et engagement ? Comment distinguer les différentes étapes de l’engagement ? Quid de l’engagement dans le domaine du vieillissement de la population ? Pourquoi combiner l’ISR (Investissement Socialement Responsable) avec la thématique du vieillissement de la population ? Cette combinaison crée-t-elle de la valeur pour les investisseurs ? Quelle approche Provider?