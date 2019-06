A lire : un dossier consacrÃ© Ã  la dÃ©centralisation Ã©nergÃ©tique dans le Journal SpÃ©cial des SociÃ©tÃ©s

La dernière édition du Journal Spécial des Sociétés (JSS) datée du 29 mai consacre sa « Une » à la décentralisation énergétique. Dans l’édito de ce n°40 du magazine et sur ce sujet, Corinne Lepage CEO Huglo Lepage Avocats, Docteur en droit, Avocate à la Cour, évoque ainsi « pour la France une double révolution, non seulement un changement majeur de mix énergétique dans le domaine de l’électricité, mais également le passage d’un modèle totalement centralisé à un modèle décentralisé ». « Il ne faut donc pas s’étonner des résistances que rencontrent encore ces transformations qui sont pourtant inéluctables » poursuit-elle. Cette édition du JSS traite donc d’un certain nombre de thèmes majeurs concernant la décentralisation énergétique : le juridique avec la directive 2018/2001 du Parlement européen du 11 décembre 2018 relative à la promotion et l’utilisation de l’énergie produite à partir des sources renouvelables, le recours à l’autoconsommation collective et individuelle, les nouveaux contrats PPA, le recours à la blockchain dans le cadre de l’autoconsommation collective ou encore le développement du stockage de l’électricité au travers de l’hydrogène comme adjonction des systèmes de production intermittente et décentralisée de l’énergie. Un dossier passionnant à retrouver dans les pages du JSS !

Plus d’infos…