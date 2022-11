Conférence EnR entreprises 2022 : les enjeux des EnR et de compétitivité des entreprises le Jeudi 1er Décembre à Bercy

L’Institut Orygeen, en partenariat avec l’ADEME et sous le parrainage du Ministère de l’Économie et des Finances, organise en présentiel et en live la 4ème édition de la Conférence EnR Entreprises le jeudi 1er Décembre 2022, dédiée à l’opportunité des énergies renouvelables pour la compétitivité des entreprises.

Pour la quatrième année consécutive, la Conférence ENR Entreprises, organisée le 1er Décembre 2022, sera l’occasion de faire le point sur le développement des énergies renouvelables dans les entreprises et de mettre en avant le rôle des acteurs privés et publics dans la transition écologique. Un nombre toujours croissant d’entreprises issues de secteurs économiques divers choisissent aujourd’hui les énergies renouvelables. Dans le contexte actuel des prix de l’énergie, comment les ENR peuvent apporter visibilité et compétitivité ? Quelles sont les solutions électriques et thermiques adaptées aux objectifs et contraintes de chaque entreprise ? Quels sont les freins qui restent à lever pour un déploiement massif en ligne avec nos objectifs de lutte contre le changement climatique ?

Les invités viendront évoquer les progrès, les bonnes pratiques en la matière, mais ils viendront également souligner ce qui aujourd’hui freine la décarbonisation et risque de mettre à mal les objectifs fixés par la France pour la migration vers les énergies renouvelables. Les Corporate PPA (Power Purchase Agreements) en énergies renouvelables et l’autoconsommation de chaleur ou d’électricité renouvelable contribuent à la décarbonisation de notre économie. Ces solutions transforment durablement la manière de s’approvisionner en énergie dans les entreprises et forment la pierre angulaire du programme de décarbonisation européen.

Les entreprises sont de plus en plus conscientes de leur rôle dans les changements de société et s’y engagent pleinement. Cependant face aux enjeux d’indépendance énergétique de l’Europe et à la volatilité des prix de l’énergie, le déploiement des ENR en France reste lent et inférieurs au rythme sur lequel s’est engagé le pays. Tout en illustrant leurs propos d’exemples concrets de réalisations, nos intervenants débattront sur les moyens de rééquilibrer l’offre et la demande de PPA, de faciliter l’accès à des gaz renouvelables compétitifs en quantité adaptées ou de contrer la hausse des coûts de financement des projets et des équipements… La parole sera donnée aux pouvoirs publics, aux investisseurs, aux entreprises et industriels consommateurs et producteurs d’énergies renouvelables.

Encadré

Présentiel & plate-forme streaming. Networking, rendez-vous d’experts

Il est possible de participer à la 4ème édition de la conférence ENR Entreprises en présentiel ou en live. La conférence ENR Entreprises se tient en présentiel, au Ministère de l’Economie et des Finances à Paris Bercy. Toute la conférence sera également retransmise en live sur la plateforme de streaming de Bercy.

Les participants live connectés pourront interagir grâce à un chat intégré afin :

● de pouvoir échanger avec les autres participants,

● d’avoir la possibilité de poser leurs questions aux intervenants lors des tables-rondes,

● de pouvoir prendre rendez-vous avec des experts et accéder à des contenus exclusifs

www.enrentreprises.com/programme