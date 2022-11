Photosol rachÃ¨te Mobexi et Ã©tend son offre aux toitures photovoltaÃ¯ques

Alors que le Sénat vient de voter une nouvelle réglementation invitant les entreprises industrielles et commerciales à couvrir leurs parkings de plus de 80 places avec des panneaux solaires, Photosol, filiale du groupe Rubis, étend son offre aux toitures/ombrières photovoltaïques de moins de 3 MWc, en rachetant les activités de Mobexi. Disposant ainsi de toutes les compétences en matière de développement, financement, construction et exploitation d’énergie solaire, Photosol s’impose comme acteur de référence du secteur avec tous types de solutions aux bénéfices des exploitants agricoles, des entreprises et des collectivités.

Référence dans le domaine de la production d’énergie solaire française, Photosol possède à la fois la maîtrise des installations de centrales au sol et ombrières de parkings et des services de revente d’électricité comme le PPA ou l’autoconsommation sur site quand cela est possible.

Une stratégie d’expertise pour répondre aux besoins énergétiques de chacun.

De l’étude de projet jusqu’à la maintenance et enfin le démantèlement, Photosol est présent sur toute la chaîne de valeurs et travaille depuis 15 ans avec les exploitants agricoles, les collectivités, ainsi que de nombreuses entreprises commerciales et industrielles. Jusqu’ici concentrée sur les grandes centrales de plus de 3 MWc, la société a décidé d’étendre son savoir-faire aux projets de plus petites tailles répondant aux besoins de déploiement de solutions énergétiques rapides pour faire face à la crise actuelle.

Ainsi, l’intégration des activités de Mobexi apporte une capacité pour Photosol de développer, construire et exploiter des installations photovoltaïques de 100 kWc à 3000 kWc sur des bâtiments neufs, sur des toitures existantes, ou encore sur des parkings appelés à devenir une source d’énergie pour leurs propriétaires. Avec l’arrivée des équipes de Mobexi, Photosol est en mesure de proposer des solutions de location/financement et exploitation des installations susceptibles de générer des revenus ou de l’énergie autoconsommée sur site à très bas coût pour les propriétaires.

« Nous nous réjouissons de la perspective d’élargir l’offre de solutions d’énergie solaire »

« Acteurs de proximité, nous sommes très heureux de rassembler nos forces pour agir ensemble en faveur de la transition énergétique. Avec des solutions complètes permettant l’installation de projets dès 100 kWc, l’équivalant d’environ 500 m² de surface, » précise Thomas Aubagnac, Directeur du Business développement de Photosol, « nous pourrons apporter à nos clients des outils durables pour réduire leur facture énergétique. » « Rejoindre un grand groupe comme Photosol amorce un nouveau virage qui nous permettra de compléter notre savoir-faire et d’accompagner la réalisation et le développement de nos projets notamment dans le Gers. Nous nous réjouissons de la perspective d’élargir l’offre de solutions d’énergie solaire pour répondre aux enjeux stratégiques de la transition énergétique dans les secteurs agricole, industriel et tertiaire sur des surfaces pouvant accueillir des centrales de 100 kWc à 3 MWc », complète Nicolas Ufferte, Directeur général de Mobexi. En pleine crise énergétique, l’entrée de Mobexi est un atout supplémentaire dans la stratégie de développement de l’entreprise. Parmi les leaders de la production d’énergie solaire en France, Photosol répond désormais aux besoins de déploiement de solutions énergétiques rapides sur les projets de plus petites tailles pour le monde agricole, les entreprises commerciales et industrielles et les collectivités locales.

À propos de Photosol, groupe Rubis

Fondé en 2008, Photosol est un producteur d’énergie photovoltaïque, spécialisé dans les grandes installations de centrales au sol et les ombrières qui a rejoint la division Renouvelables du groupe Rubis en 2022. En France, Photosol dispose d’un portefeuille en exploitation et en construction de plus de 400 MWc, composé d’une soixantaine de centrales, et d’un portefeuille en développement de 3 GWc. L’ambition de Photosol repose avant tout sur l’accomplissement des défis de la transition énergétique et écologique. Son activité contribue à la réappropriation des territoires grâce à son expertise pour exploiter des friches et créer des synergies avec le monde agricole. Au total, Photosol compte une centaine de collaborateurs spécialisés dans le développement, l’acquisition, le financement, l’exploitation et la maintenance de centrales solaires. Son siège, basé à Paris, est complété par les centres de maintenance d’Arcachon, Moulins et Romorantin/Salbris.