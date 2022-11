Solar Distribution : lâ€™as des as de la gestion de la pÃ©nurie dâ€™Ã©quipements PV

Depuis près de quinze ans, Solar Distribution permet aux acteurs du solaire de se défaire de leur stock d’invendus. Ces derniers font le bonheur de développeurs et d’installateurs intéressés par l’acquisition d’onduleurs à des prix inférieurs à ceux du marché. Sans oublier la facilitation des projets de repowering avec des équipements d’origine ! La force d’un réseau global pour une entreprise qui a su tisser sa toile sur toute la planète !

Un pourcentage : 450 %. Telle est le niveau de la hausse du CA de Solar Distribution depuis le début de cette année. La raison de cette extraordinaire et spectaculaire performance est à chercher dans la conjoncture industrielle d’après pandémie, avec une relance massive de l’activité solaire, et tout cela en pleine crise ukrainienne qui fait flamber les factures d’énergie.

85MW d’onduleurs

En temps normal, Solar Distribution est le partenaire idéal pour trouver le mouton à cinq pattes, l’onduleur introuvable, la perle rare. Mais cette capacité à exploiter un réseau actif sur 4 continents prend une toute autre utilité en période de pénurie. Depuis l’été, les 10 plus gros producteurs d’onduleurs au monde ne sont pas en mesure de satisfaire la demande de leurs distributeurs officiels existants, et que dire des nouveaux entrants. Face à cette situation Solar Distribution a activé son réseau et est parvenu à fournir plus de 85MW d’onduleurs (SMA, HUAWEI, SOLAREDGE et FRONIUS principalement) à ces partenaires à travers l’Europe et au-delà. C’est ainsi que la société Vendéenne assoit sa renommée dans les nouveaux marchés porteurs. Sur l’année 2023, la grande inconnue demeure la disponibilité en onduleurs sur l’année 2023. Mais pléthore ou pénurie, il faudra compter avec Solar Distribution.

Remplacement à l’identique des panneaux d’anciennes générations

En parallèle de ces activités de déstockeur Solar Distribution poursuit la diffusion de sa marque O2 Solar pour toutes fabrications spécifiques ou de remplacement à l’identique des panneaux d’anciennes générations de 125 W à 350 W. Idéal dans le cadre d’opérations de repowering qui commencent à fleurir sur certains toits de hangars. Elle fait régulièrement des reproductions de Schucco, Solarworld, Solon, Scheuten Solar, Suntech, Yingli etc. Les avantages pour les gestionnaires de centrales sont nombreux :

-Respect des caractéristiques techniques, électriques et mécaniques.

-Toutes puissances, longueur, largeur, épaisseur, couleur EVA, couleur de cadre, emplacement des trous de fixations, choix esthétiques, etc…

-Reproduction à l’identique de tous panneaux. Il suffit de présenter une fiche technique et l’entreprise respecte l’ensemble des caractéristiques choisies par le client.

-Davantage de puissance si le client le désire.

« Chaque demande de devis est spécifique et soumise à une étude précise » souligne Stefan Mathia, fondateur de Solar Distribution. Une entreprise utile qui apporte un vrai service à de nombreux acteurs de la filière solaire qui se retrouvent souvent sans solution pour finaliser leur projet solaire…

Encadré

Les plus d’un remplacement à l’identique

D’importantes économies sont réalisées en remplaçant les panneaux à l’identique, gain de temps conséquent (main d’œuvre) :

-Inutile de refaire le calepinage

-Inutile de refaire le système d’intégration ou de surimposition

-Inutile de refaire les demandes administratives en mairie

-Inutile de redemander l’accord ERDF (Enedis)