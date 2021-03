Enercoop lance 3 nouveaux services énergétiques à destination des professionnels et des collectivités

De la TPE aux grandes agglomérations, ces nouvelles offres Enercoop s’articulent autour des économies d’énergies, du développement de projets photovoltaïques, ou encore de la formation interne. Détails !

Fidèle à son engagement pour la transition énergétique, Enercoop, fournisseur d’électricité vraiment verte locale et citoyenne, lance trois services pour les professionnels et les collectivités sur tout le territoire métropolitain.Des accompagnements “sur mesure” sont proposés pour réaliser des économies d’énergie et s’inscrire dans une dynamique de sobriété et d’efficacité énergétique. Pour les structures qui désirent aller encore plus loin, un accompagnement dédié au développement de projets photovoltaïques en propre est également désormais accessible.

Des services innovants et accessibles

L’originalité de ces services réside dans le fait qu’ils sont accessibles aussi bien à de petites structures qu’à des professionnels et collectivités importantes. Par ailleurs, l’accompagnement d’Enercoop est prévu à différents niveaux, sur la base de diagnostics techniques pour les structures en tant que telles, mais aussi par le biais de formations ludiques et pédagogiques auprès de leurs publics : agents, administrés, salariés.

1) Accompagnement énergie

Basé sur des entretiens avec le client et une analyse de la courbe de charge, ce service repose sur un diagnostic à distance des usages et de la consommation d’électricité. Cet accompagnement permet de comprendre finement sa consommation, de faire des économies d’énergie et d’optimiser son contrat de fourniture. En bonus, Enercoop propose un premier chiffrage gratuit pour un potentiel projet solaire.

Originalité : Cette offre permet à de petites organisations d’avoir un panorama de leur consommation d’électricité et d’obtenir des conseils personnalisés de manière très accessible, là où trop de services en France sont encore réservés aux structures plus importantes.

2) Étude de projet photovoltaïque

Outil d’aide à la décision, ce service est une analyse détaillée de l’intérêt quant à l’autoconsommation et/ou la production photovoltaïque sur le site d’un client. Il consiste en une étude technique (dimensionnement, choix des techniques et matériel), une estimation de l’investissement et du retour sur investissement du projet. Cet accompagnement est un premier pas vers la production d’électricité verte, accessible pour des bureaux, des magasins alimentaires, des plateformes logistiques, etc.

Originalité : Enercoop utilise la force de son réseau pour proposer des prestations conduites par ses coopératives locales avec un cahier des charges et une qualité commune. En tant que société coopérative d’intérêt collectif, Enercoop garantit la recherche d’une lucrativité limitée et donc de conseils pleinement formulés dans l’intérêt du client.

3) Dr Watt Pro

Enercoop propose à ses clients professionnels et collectivités de former leurs salariés, agents ou administrés à la sobriété énergétique. Dr Watt Pro consiste en une formation en groupe de 6 semaines. Lors d’une première session avec un expert énergie, un wattmètre est remis aux participants. Au travers d’un espace en ligne personnalisé, chacun peut étudier la méthode pour réaliser son autodiagnostic, en comprendre les enjeux et le contexte. Les participants réalisent ensuite leur autodiagnostic à domicile et reviennent pour une seconde session de formation afin de partager leurs expériences et d’obtenir une analyse détaillée des résultats.

Originalité : Cet outil permet de fédérer et de sensibiliser un groupe autour d’enjeux à la fois écologiques et économiques.