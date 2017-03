ConfÃ©rence DERBI : du 13 au 15 juin au Palais des Rois de Majorque de Perpignan

Le Pôle de compétitivité DERBI (Développement des Énergies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie) et le CNRS, via la Fédération de Recherche sur l’Energie Solaire FédEsol renouvellent leur collaboration pour accueillir conjointement la Conférence Internationale DERBI 2017 et les Journées Nationales sur l’Énergie Solaire Congrès JNES 2017 ». Cette quatrième édition de jumelage de ces deux manifestations aura lieu du 13 au 15 Juin 2017 dans le site prestigieux du Palais des Rois de Majorque à Perpignan, dans la capitale Roussillon.

Cette conférence DERBI sera l’occasion d’échanger sur les enjeux scientifiques, les défis technologiques et les modèles économiques dans des domaines divers tels que : la connaissance du gisement solaire et des énergies renouvelables, les matériaux et composants pour la conversion, le stockage de l’énergie sous ses formes thermique, électrochimique ou électrique, le stockage réparti ou centralisé à travers la connexion réseau et/ou la conversion en d’autres vecteurs énergétiques, l’aménagement et les architectures urbaines et la planification des mobilités.

En plus de ces ateliers thématiques, une attention particulière sera portée sur des sujets transversaux tels que le numérique au service de la transition énergétique, l’Autoconsommation et les Energies Renouvelables, et l’efficacité énergétique avec ses enjeux et ses réalisations

Ce congrès unique en son genre permettra aux participants de rencontrer des intervenants de divers horizons (chefs d’entreprises, scientifiques, représentants de collectivités, doctorants et ingénieurs) pour débattre sur une vision prospective et volontariste du développement du secteur des énergies renouvelables, avec un focus sur l’énergie solaire.

Les deux premières journées seront l’occasion de présenter l’état de l’art des différents domaines, de susciter des débats, de créer des connexions et de faire émerger des projets entre les acteurs. Le 3ème jour sera consacré à la visite de sites d’expérimentation uniques en Europe.

