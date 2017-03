Akuo Energy lance le dÃ©ploiement de trois projets solaires non-interconnectÃ©s en IndonÃ©sie

Akuo Energy Indonesia a signé un accord avec Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia), dans le cadre de son programme Green Prosperity Project, pour alimenter 24h/24, en électricité d’origine renouvelable, 400 foyers situés dans la régence de Berau. Pour ce faire est prévu le déploiement de trois projets solaires pour une capacité de 1,2MW !

Akuo Energy Indonesia (AEI), la filiale indonésienne d’Akuo Energy, premier producteur indépendant français d’énergie renouvelable, vient de signer un accord de subvention avec Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) dans le cadre de son programme Green Prosperity Project pour le développement, la construction et la mise en exploitation d’un projet de production d’énergie renouvelable non interconnecté et qui sera la propriété de la communauté au bénéfice de laquelle il est construit. Ce projet hybride, d’une puissance de 1,2 MW, produira de l’électricité 24h/24 et alimentera les 400 foyers des villages de Merabu, Long Beliu et Teluk Sumbang dans la régence de Berau de la province de Kalimantan Est. Ce projet devrait être mis en service courant mars 2018.

Sous la supervision de AEI, la construction de ce projet sera réalisée par un consortium se composant de Akuo Energy Solutions DMCC (Dubaï) et Entrepose ENTREPOSE – PT Istana Karang Laut (Jakarta). En ayant recours aux technologies hors réseau les plus avancées, les villages auront accès à une électricité en continu. Les projets consistent à déployer des centrales solaires associées à des solutions de stockage lithium-ion et un système de transmission.

L’objectif du projet est d’accroitre les revenus des foyers tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre grâce à un accès accru à de l’électricité qui sera produite à partir de ressources renouvelables. La réalisation de cet objectif se mesurera selon 4 critères :

Une conscience renforcée au sein des communautés et autres parties prenantes au projet de l’efficacité des énergies renouvelables pour produire de l’électricité ainsi qu’une sensibilisation au développement durable et à la bonne gestion des ressources naturelles ;

Un accès durable à l’électricité ;

La mise à disposition d’une solution de production d’énergie renouvelable hors réseau qui sera détenue par les communautés et que ces dernières auront la capacité de gérer et d’exploiter ;

Le renforcement des opportunités économiques locales.

Cet engagement des parties et des communautés bénéficiera à environ 1 700 personnes, soit la population des 3 villages couverts, et sera réalisé selon le principe des bénéfices équitables, en favorisant notamment les femmes et les groupe de personnes vulnérables.

Plus d’infos…