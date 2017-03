L'Etat met 3 Mdsâ‚¬ des 4 Mdsâ‚¬ pour l'augmentation de capital lancÃ©e par EDF

Conformément à l’engagement pris par le conseil d’administration de la Société le 13 février 2017, EDF a décidé le 7 mars 2017 de lancer une augmentation de capital de 4 Mds€. Le Gouvernement se félicite du lancement de cette augmentation de capital et confirme, conformément aux engagements qu’il a pris en avril 2016, que l’Etat y participera à hauteur de 3 Mds€. Au travers de ce renforcement des fonds propres, le Gouvernement accompagne EDF dans sa stratégie de développement dans la production d’électricité décarbonnée, transformation historique dans le cadre de la transition énergétique, et réitère sa confiance dans le management et les personnels de l’entreprise pour mener à bien cette évolution.