Conférence CEMATER : “Comment l’énergie solaire peut-elle répondre à vos besoins énergétiques ?” le 29 novembre à Narbonne

Cemater, en partenariat avec Le Grand Narbonne et la contribution active du Pôle de compétitivité Derbi, organise un rendez-vous le mercredi 29 novembre prochain dédié aux bénéfices de l’énergie solaire, et qui plus est à l’autoconsommation, pour une réponse des plus propices sur le territoire d’Occitanie pour aider, les entreprises et les collectivités, à faire face aux enjeux énergétiques que nous connaissons tous. La conférence aura lieu dans les locaux de l’IUT à Narbonne de 9h00 à 14h00.

Cemater, le cluster à énergies positives, fédère les entreprises des secteurs des énergies renouvelables et de la construction durable en région Occitanie. Une organisation par et pour les entreprises ! Cemater est structurée sous la forme d’une association Loi 1901 dont le pilotage est assuré par un bureau composé exclusivement d’entreprises. Les actions proposées par le groupement Cemater sont définies par les entreprises au regard de leurs problématiques de développement. Pour assurer la mise en œuvre des opérations conduites par Cemater, des groupes de travail interne sont créés et responsabilisés sur chaque thème.

Au programme de ce rendez-vous. Après les mots d’ouverture par Stéphane Bozzarelli, Président de CEMATER et un élu du GRAND NARBONNE deux tables rondes se succéderont sur les thématiques : « Quels sont les avantages et les aides à la réalisation d’une installation solaire thermique ? » et « Comment le photovoltaïque peut-il contribuer à la réduction de votre facture énergétique ? ». En fin de matinée des experts présenteront les solutions pour produire son énergie et pour intégrer ces technologies dans la planification territoriale. Un moment de partage pour gagner en compétence sur l’ensemble des sujets solaires concernés. docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjwTC_2OJL5Vzwz7BO2d_fVIfZNtZNXclmwtzVSVC3T6FU4A/viewform