Salon des Maires : Agnès Pannier-Runacher annonce de nouveaux outils pour accompagner les élus dans la planification énergétique

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a annoncé à l’occasion du 105ème Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France, trois nouveaux dispositifs d’accompagnement des élus locaux dans le cadre de la planification territoriale des énergies renouvelables.

Agnès Pannier-Runacher n’est pas venue les mains au Salon des Maires 2023. Dans sa besace en coton bio, on trouve une nouvelle version du portail cartographique de planification des énergies renouvelables qui permettra à tous les maires de France, d’ici la fin de l’année, de disposer d’un espace personnel dédié pour définir leurs zones d’accélération et de pouvoir échanger directement avec leur intercommunalité et leur référent préfectoral. Elle a également présenté des parcours « énergies renouvelables clés en main », pas-à-pas, conçus pour les élus et structurés autour de 4 grandes étapes : comprendre, s’inspirer, agir, et financer. À chaque parcours sera associé des contacts d’élus « pionniers » sur lesquels pourront s’appuyer les élus dans la mise en œuvre de leurs projets.

Elle a enfin confirmé la constitution, avec l’appui de l’ADEME, d’un réseau d’élus référents de la transition énergétique avec l’objectif de fédérer 10 000 élus municipaux et 5600 élus intercommunaux d’ici fin 2024. Ils seront formés pour être les pivots de cette transition dans leurs territoires. Ces nouveaux outils viennent renforcer le dispositif d’accompagnement des élus locaux déjà mis en place par Agnès Pannier-Runacher dans le prolongement de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023. Le Gouvernement a notamment mis en place un réseau de référents préfectoraux ayant pour mission d’accompagner les élus locaux dans la définition de leurs zones d’accélération, de fluidifier les autorisations des projets et de dresser un bilan régulier de l’accélération des énergies renouvelables dans leur département.

Guide pratique et fiches pédagogiques

Pour mettre en place un système d’entraide entre les élus, le Ministère de la Transition énergétique a également mis en place, avec le CEREMA et l’IGN, un espace d’entraide en ligne où les élus peuvent poser leurs questions, trouver des informations utiles, mettre en avant leur expérience et découvrir celle des autres élus. Un espace ressource permet également aux utilisateurs d’avoir accès à des tutoriels, vidéos, guides et webinaires. Un guide pratique ainsi que des fiches pédagogiques conçues avec l’ADEME sont également disponibles afin de présenter les principaux enjeux de chaque type d’énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, réseau de chaleur, éolien, etc.) et de pouvoir répondre aux questionnements des élus comme de leurs administrés.

Tous ces outils sont complémentaires des webinaires mensuels organisés par la ministre de la Transition énergétique avec, à chaque fois, plusieurs centaines de maires.

