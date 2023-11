Parcs photovoltaïques nouvelles cibles du vandalisme : les solutions BauWatch

Selon le rapport de l’IRENA “The Global Solar Industry Year in Review 2022″, 7,6 % des parcs photovoltaïques dans le monde ont signalé des actes de vandalisme ou de vol en 2022. Ce chiffre représente une augmentation de 10 % par rapport à 2021. Des solutions existent pour pallier le problème. On en parle !

Les parcs photovoltaïques sont particulièrement vulnérables face au vandalisme. Ils couvrent généralement de grandes superficies au sol. Les panneaux solaires eux-mêmes peuvent être la cible de vols, ainsi que les équipements associés, tels que les onduleurs et les câbles en cuivre. Les dommages causés par les tentatives de vol peuvent souvent être coûteux en termes de réparations et de pertes de production. La mise en place de mesures de sécurité telles que la surveillance par caméra, les alarmes et les clôtures sont cruciales.

Parcs Photovoltaïques ; un coût de 10K€ à 50K€ par incident

Les dommages causés par les vols ou le vandalisme peuvent coûter en moyenne entre 10 000 € et 50 000 € par incident, en fonction de la taille de l’installation et de la valeur des équipements ciblés. Par ailleurs, les parcs photovoltaïques sont généralement situés dans des zones éloignées, rendant le squat moins probable. Cependant, les grandes installations au sol peuvent parfois être vulnérables aux vandales ou aux squatteurs temporaires, en particulier lorsqu’elles sont en construction ou inactives.

Intelligence artificielle

Face à la recrudescence de ces incidents de sécurité, BauWatch propose 2 solutions pour s’en prémunir, la tour BauWatch GreenLight pour surveiller les sites même la nuit et la tour BauWatch Solar une solution autonome alimentée par panneaux solaires. Conçues à partir des dernières avancées technologiques, ces solutions allient intelligence artificielle et analyse prédictive pour anticiper les menaces et assurer une protection optimale. Simple à déployer et adaptée à une multitude d’environnements, ces solutions sont l’alliance parfaite entre innovation et efficacité, garantissant une sécurité temporaire renforcée.

GreenLight, la tour de vidéosurveillance pour la sécurité des sites, même la nuit

La protection offerte par GreenLight est double. Ses 2 projecteurs de lumière verte illuminent tout le site et dissuadent les potentiels intrus de passer à l’acte. À la moindre tentative d’effraction, les intrus sont immédiatement détectés par ses 3 caméras, grâce à son algorithme de détection automatique.

Solar, la tour de vidéosurveillance autonome, alimentée par panneaux solaires

Grâce à ses panneaux solaires, sa pile à combustible au méthanol et ses 3 caméras HD connectées à sa centrale d’alarme 24/7, les sites sont constamment protégés ; sans frais supplémentaires liés à un générateur ou à du carburant et même la nuit, grâce à ses caméras infrarouge. La solution Solar fonctionne quelles que soient les conditions météo. Si des nuages masquent le soleil, le système bascule automatiquement sur la source d’énergie alternative intégrée.

Pour les 2 solutions, GreenLight et Solar, les images de vidéosurveillance sont analysées en ligne par la centrale d’alarme 24/7 de BauWatch, ses agents de télésurveillance peuvent visionner les images en direct, intervenir via les haut-parleurs de la tour pour mettre en fuite les intrus ou prévenir directement les forces de l’ordre.