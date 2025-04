BEPOSITIVE 2025 : une Ã©dition clÃ© pour accompagner des filiÃ¨res en pleine transformation

Avec + 3% de fréquentation par rapport à 2023, le salon dresse un bilan positif, en phase avec les profondes mutations du secteur de l’énergie et du bâtiment. Un salon au cœur de l’actualité à l’heure des grands bouleversements des filières EnR !

Dans un contexte politique et réglementaire en pleine reconfiguration, marqué par les arbitrages en cours autour de la PPE 3, le renforcement de la RE 2020, ou encore un nouveau cadre tarifaire pour la production photovoltaïque, l’édition 2025 de BEPOSITIVE a confirmé son rôle de rendez-vous stratégique pour les acteurs du bâtiment durable et des énergies renouvelables.

Un rendez-vous structurant à un moment charnière

Du 25 au 27 mars 2025 à Eurexpo Lyon, le salon a réuni 27 570 professionnels venus partager, découvrir et construire ensemble les solutions d’aujourd’hui et demain. Alors que les filières s’interrogent sur leur trajectoire face aux objectifs de décarbonation, le salon a permis d’ouvrir le dialogue, de croiser les expertises et de renforcer les synergies entre secteurs. L’édition a clairement illustré la volonté partagée de sortir des logiques en silos : industriels, installateurs, artisans et acteurs publics et territoires ont répondu présents pour confronter leurs visions et faire avancer ensemble la transition énergétique. Un positionnement singulier qui répond plus que jamais aux enjeux actuels. « Nous avons besoin de créer davantage de passerelles entre les filières. La transition énergétique ne pourra avancer que si l’on favorise une dynamique collective, décloisonnée et opérationnelle » confie Raphaël Goerens, Directeur du salon BEPOSITIVE. Cette volonté de décloisonnement s’est traduite très concrètement sur le salon à travers des formats variés, favorisant les regards croisés : conférences, ateliers, compétitions, espaces thématiques… une approche transversale, à travers des espaces structurants comme l’Agora, les ateliers thématiques, ou encore le pôle emploi/ formation. Plusieurs exposants ont ainsi témoigné avoir découvert, au fil des échanges, des solutions ou des acteurs, ouvrant la voie à de nouvelles synergies et collaborations intersectorielles. Dans une ambiance conviviale, favorable aux rencontres et au partage d’expériences, BEPOSITIVE a confirmé sa légitimité en tant que plateforme de mobilisation collective, de solutions concrètes et d’accélération des projets

Un succès confirmé pour l’hybridation de BEPOSITIVE

L’application dédiée BEPOSITIVE CONNECT a rencontré un franc succès auprès des visiteurs comme des exposants. Véritable outil de mise en relation et de préparation, elle s’est imposée comme un outil indispensable pour préparer sa visite et un prolongement naturel de l’expérience salon. Plus de 80 % des participants s’y sont connectés, illustrant l’adoption massive de ce nouvel outil au service de l’efficacité business. « Cette application a changé la façon dont nos participants vivent le salon : plus ciblée, plus connectée, plus efficace. Elle marque une véritable évolution du modèle salon, en facilitant les rencontres, les échanges et la préparation en amont » poursuit Raphaël Goerens. Parmi les temps forts de cette édition, on retiendra la conférence nationale sur l’agrivoltaïsme, coorganisée par le Syndicat des Énergies Renouvelables et l’INES, qui a permis de dresser un état des lieux précis des freins et leviers du développement de cette filière émergente, un an après la publication du décret AgriPV. Pour conclure un message optimiste porté lors de la plénière par Philippe Dessertine, Economiste français : « Rencontrez-vous, échangez vos bonnes pratiques, identifiez ensemble ce qui fonctionne et ce qui bloque. C’est de ce partage que naissent la valeur et le bien commun ». Dont acte !