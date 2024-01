Le chemin vers la carboneutralitÃ© sera Â« multidimensionnel Â» ou ne sera pas

Une série de chocs, de crises et de tensions soulignent la nécessité d’une transition équitable qui tienne compte des différentes situations dans différentes parties du monde. Quand la carboneutralité exige un écosystème « multidimensionnel » selon une nouvelle analyse de S&P Global Commodity Insights.

Les développements de ces deux dernières années ont démontré que la transition énergétique est plus compliquée qu’on ne le pensait auparavant. Alors que la transition se poursuit – et continue de prendre de l’ampleur au niveau politique et économique – les attentes d’un changement linéaire à l’échelle mondiale ont été ébranlées alors que les objectifs climatiques entrent en concurrence avec les priorités liées à la sécurité énergétique, à l’accès à l’énergie et à son prix abordable, selon une nouvelle analyse de S&P Global Commodity Insights.

L’inquiétude des taux d’intérêts élevés

L’émergence d’un nouveau clivage Nord-Sud entre les pays riches du Nord et les pays en développement du Sud a conduit à un débat de plus en plus aigu sur le coût et le calendrier de la transition énergétique, ses charges relatives et sa compatibilité avec d’autres priorités telles que la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la santé. « Le trilemme de la sécurité énergétique, de l’accessibilité financière et de la durabilité est très différent en Afrique, en Amérique latine et dans les pays en développement d’Asie qu’en Europe et aux États-Unis, où les revenus par habitant sont jusqu’à 40 fois plus élevés. Cette divergence fait que combler les écarts en matière de politique, de technologie et de financement constitue un défi important dans toutes les zones géographiques » estime Atul Arya, stratège en chef de l’énergie, S&P Global Commodity Insights. Les préoccupations liées à la chaîne d’approvisionnement, en particulier celles concernant l’adéquation de l’approvisionnement en minéraux et de la capacité de traitement pour répondre aux besoins des technologies à faibles émissions de carbone, telles que les énergies renouvelables et les véhicules électriques, ainsi que l’impact de l’inflation persistante et des taux d’intérêt plus élevés sur le coût du capital, posent des défis supplémentaires. « Pour les économies en développement, qui sont déjà confrontées à des coûts d’emprunt élevés pour les projets énergétiques, la flambée des taux d’intérêt rend encore plus difficile le développement de projets commercialement viables et l’attraction des investisseurs. » poursuit Atul Arya.

Le défi : courbe des émissions versus croissance économique

Des progrès sont réalisés. Les mesures politiques prises aux États-Unis et dans l’UE, telles que la loi américaine sur la réduction de l’inflation et le plan REPowerEU en Europe, ont cimenté les ambitions de zéro émission nette. L’investissement de la Chine dans la transition énergétique continue également de dépasser celui des autres pays. Cependant, les réalités du système énergétique mondial et la situation diversifiée des économies mondiales représentent des défis pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. « Le défi est de savoir comment infléchir la courbe des émissions tout en assurant la croissance économique. Les politiques climatiques des pays du Nord seront insuffisantes pour atteindre l’objectif mondial de zéro émission nette sans réduction des émissions des économies en développement à croissance rapide » précise l’analyste. Selon S&P Global Commodity Insights, les contributions actuelles déterminées au niveau national réduiraient les émissions mondiales de seulement 10 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2019. Cela se compare à la réduction de 43 % que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a fixée comme référence pour s’aligner sur une trajectoire de 1,5°C.

L’indispensable mise à l’échelle des technologies à faibles émissions de carbone

Malgré une hausse des ambitions climatiques et des politiques de soutien, au cours des 30 dernières années, la part des hydrocarbures dans le mix énergétique primaire mondial n’a pratiquement pas changé, passant de 81 % à 80 %. On estime que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 0,9 % en 2022, atteignant un nouveau record de 52 gigatonnes. La demande énergétique a continué de croître dans la plupart des économies émergentes et en développement, à mesure que des centaines de millions de personnes supplémentaires ayant un accès accru à une énergie fiable et abordable ont amélioré leur niveau de vie. « Combler l’écart entre les trajectoires actuelles d’émissions et la voie requise pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050 dépendra en grande partie de la mise à l’échelle des technologies à faibles émissions de carbone. Les progrès technologiques, le soutien du gouvernement, la réglementation et le soutien croissant du secteur privé continueront d’ouvrir la voie » conclut Atul Arya.

www.spglobal.com/en/research-insights/featured/special-editorial/look-forward/look-forward-volume-1-2024