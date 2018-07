Comwatt lÃ¨ve 2,3 millions d'â‚¬ pour devenir champion d'Europe des gestionnaires d'Ã©nergie intelligents

Comwatt est devenu en 5 ans l’un des leaders des box autoconsommation en France avec plus de 9 000 sites équipés. Après avoir déjà investi 2 Millions d’€ en R&D, Comwatt lance maintenant un ambitieux programme de déploiement avec le soutien de financiers et d’entrepreneurs reconnus dans les secteurs des énergies renouvelables et de la robotique.

Dans les prochaines années, l’énergie solaire va doublement disrupter le marché de la production d’électricité. D’un côté cette énergie est devenue en 2018 la solution la moins chère (2 fois moins chère que les centrales nucléaires EPR) et la plus facilement déployable à grande échelle. De l’autre, elle permet de produire en circuit court, évitant les importants frais de transport de l’électricité. Ainsi en 2018, il est plus cher de transporter le courant que de le produire en solaire sur place. De tels atouts amènent Bloomberg New Energy à cette conclusion : en 2050, plus de 50% de l’électricité mondiale sera produite avec du solaire et de l’éolien.

Le dernier problème à régler pour un déploiement rapide de cette énergie prometteuse est le manque de synchronisation naturelle entre le moment où l’énergie est produite par le soleil et le moment où les consommateurs en ont besoin. Actuellement les capacités de stockage de l’électricité étant très faibles (l’équivalent de 10 minutes de consommation électrique Française) et très chères, le marché du solaire est bloqué dans son développement.

C’est pour régler ce problème que Comwatt fait de la recherche, a déposé des brevets et innove en utilisant les objets connectés pour faire consommer les appareils électriques les plus énergivores au moment où le soleil brille. Installer des panneaux solaires en autoconsommation sans notre technologie réduit la facture de 20%. Avec Comwatt la baisse peut atteindre 70%.

Une levée de fonds pour accélérer le déploiement commercial de Comwatt

Selon une étude de prospective sur le déploiement des énergies renouvelables (réalisée par RTE et le ministère de l’énergie), l’autoconsommation pourrait être déployée dans 4 millions de foyers d’ici 12 ans, alors qu’à ce jour nous comptons moins de 20 000 installations en autoconsommation en France. Le marché va donc doubler tous les ans et connaître une croissance très forte. Pour que les Français puissent profiter de cette dynamique, il est important de :

-créer des conditions de confiance qui permettront aux consommateurs de s’équiper sans risque.

-de simplifier l’accès aux énergies renouvelables en automatisant les processus commerciaux, en guidant les consommateurs depuis le web vers le réseau de distributeurs et d’installateurs partenaires de Comwatt.

-de nouer des partenariats avec des grands comptes pour les mettre en relation avec les partenaires actuels de Comwatt.

Sur ces points, Comwatt a créé des outils digitaux évolués (big data, Intelligence artificielle, algorithmes, marketing « automation », …) qui permettent de répondre à ces enjeux. Par exemple, pour créer ce climat de confiance, Comwatt va mettre en place un réseau de partenaires conventionnés sur tout le territoire qui s’engagent collectivement sur les prix et sur le niveau de qualité délivré.

Cette levée de fonds sera également déterminante pour maintenir l’avance

technologique des produits Comwatt. « Après avoir équipé 9 000 sites via son réseau de 350 installateurs en France, Comwatt vient de terminer la phase de R&D et va déployer son tout nouveau système qui va repousser toutes les limites technologiques actuelles de l’internet de l’énergie. Notre innovation sera encore plus simple à installer, plus performante et encore plus adaptable à tous les cas de figures des 35 millions de logements Français » conclut Grégory Lamotte, fondateur de Comwatt.

Encadré

Qui a participé à ce tour de table ?

Jean-Marc Bouchet, l’entrepreneur qui a fondé Quadran, un groupe pionnier et leader des énergies renouvelables, Il est présent aux côtés de Comwatt depuis le début. Il affirme : « Nous allons soutenir Comwatt pour en faire le N°1 Européen des box énergie »

SOPER, société détenue et dirigée par Jean Michel Germa, pionnier du secteur des énergies renouvelables et fondateur, il y a 25 ans, de La Compagnie du Vent.

Bertin Nahum, fondateur de Medtech, il est pionnier et leader du marché de la robotique médicale. Il est classé quatrième entrepreneur high-tech le plus révolutionnaire du monde par une publication de la revue canadienne Discovery, derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron.

Irdi-Soridec représenté par Julien Sainte-Catherine, directeur des investissements en charge du financement des entreprises les plus innovantes d’Occitanie.

498 particuliers via la plateforme participative Wiseed

BPI via son programme de soutien et de financement de l’innovation et du développement économique.

Caisse d’Epargne LR, le comité de sélection de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon a décerné le label « Néo Business CELR » à Comwatt

MELIES Business Angels est également actionnaire de Comwatt et soutient son développement activement depuis 2015.

