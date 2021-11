Comwatt lance sa plateforme de prospects commerciaux

La start-up Comwatt, a ouvert sa plateforme de commercialisation de leads commerciaux 100% automatique à destination des professionnels du solaire du secteur résidentiel. Aussi simple qu’Amazon mais plus rapide dans les livraisons. Cette plateforme innovante va permettre aux installateurs qui posent les box de démultiplier leurs ventes. Comwatt met donc sa renommée (25 000 clients, noté 4,7/5) au service de l’acquisition digitale afin de construire un pont de confiance entre les particuliers, les pro du solaire et Comwatt.

Dans 50 ans, il y aura encore de la prospection commerciale traditionnelle (en foire, en porte à porte, par publicité dans les boîtes aux lettres,..). Mais il est à noter aujourd’hui que progressivement, l’acquisition digitale prend de plus en plus de place et devient le levier principal.

Le digital devient stratégique pour tous les pros du solaire

En 2021, 100% des entreprises les plus dynamiques du secteur ont digitalisé leur acquisition commerciale. Comwatt est déjà partenaire technologique de plusieurs de ces pépites et leur fournit des services clé en main ayant fait leurs preuves (avec IKEA, Mint, Voltalia, Leroy Merlin, Butagaz, Selectra, Ohm énergie, SAP, Dualsun, Total Energie, Pic bleu etc….). Il est donc essentiel de maîtriser les coûts associés à cette acquisition et surtout de mettre en place des mécanismes innovants. Comme toujours, l’innovation ne se décrète pas. ll faut réaliser beaucoup d’itérations avant de trouver la bonne méthode. Pour être prêt pour demain, il faut partir aujourd’hui.

Une nouvelle plateforme de leads comme il en existe déjà des centaines ?

La commercialisation de prospects commerciaux est un marché vieux comme le monde. A ce jour, nous avons repéré plus de 100 fournisseurs de leads commerciaux pour le solaire et les PAC. Comwatt a testé ces fournisseurs selon une méthodologie scientifique, avec des volumes significatifs. Les résultats sont sans appel. La qualité des leads commerciaux fluctue beaucoup, de 1 à 100, selon les fournisseurs, les périodes, les zones géographiques, les messages publicitaires, etc… C’est à ce moment là, que nous avons décidé de lancer notre propre système d’acquisition en se disant, qu’il est plus efficace d’aller chercher la pomme sur l’arbre, plutôt que de faire du négoce de leads en se posant systématiquement la question de sa qualité et de son origine. A ce stade, le conseil que nous donnons à tous les pro du solaire : s’ ils sont contents de leur fournisseur actuel, de ne surtout pas en changer, car c’est une denrée rare. Mais il est utile de comparer ce fournisseur avec les leads Comwatt, pour mettre en place une saine émulation.

Smartdrive, la nouvelle plateforme des leads exclusifs de Comwatt

Pourquoi Smartdrive est-elle si efficace ?

1) Disponible jour et nuit, simple comme amazon (commande en 1 clic), et rapide dans les livraisons, car la plateforme livre automatiquement les leads en 2 minutes chrono après leur collecte.

2) des leads exclusifs qui ont un projet solaire et qui attendent un appel

3) des leads sensibilisés à l’autoconsommation et à la box comwatt (pas de fausses promesses sur Internet pour attirer des curieux)

4) un système automatique en ligne de traitement des réclamations (plus de pertes de temps)

5) un tarif dégressif qui compte les achats sur les derniers 365 jours. Chaque achat génère des points dont le cumul permet d’avoir des prix de plus en plus bas.

6) un système de gestion de la maison mère et de ses agences. La maison mère peut acheter les leads, les mettre à dispo des agences et tous les achats réalisés par le groupe sont cumulés pour gagner des points et réduire le prix du lead

7) alerte par email dès qu’un lead est mis à disposition

8) de très bons ratios de transformation. A ce stade, nous en sommes jusqu’à 56 rendez vous pour 100 leads achetés.

9) export possible des leads dans des fichiers Excel, Google Sheet ou CRM.

youtu.be/68aSN1FMqTA