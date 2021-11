Entreprise / AXDIS PRO, lâ€™anticipation comme principe fondamental

AXDIS PRO, distributeur professionnel spécialisé dans les solutions de production photovoltaïque, d’autoconsommation, de génie électrique, de génie climatique, d’isolation et d’éclairage, connaîtra en 2021une croissance de près de 50%. Un boom de l’activité sur fond de développement exponentiel de l’autoconsommation et des solutions d’efficacité énergétique !

« Quand on sait que pour un boulanger le coût de l’énergie pèse jusqu’à 30% du prix de revient d’une baguette, on mesure l’urgence pour ce professionnel de s’attaquer à ce poste de dépense ». En une phrase, Thierry Hourquet, PDG d’AXDIS PRO, résume parfaitement le poids des factures d’énergie dans l’activité économique, un facteur qui obère fortement la rentabilité. Si l’on ajoute à cela la prise de conscience écologique, du grand public et des professionnels réunis, il n’est pas étonnant qu’AXDIS PRO, distributeur spécialiste de l’autoconsommation, connaisse une fulgurante progression de son chiffre d’affaires (environ 190 millions en 2021 contre 138 millions en 2020).

Anticiper pour éviter les ruptures

Installé depuis 23 ans à Clichy, le distributeur a bien grandi. Durant ces deux décennies, AXDIS PRO a ouvert des agences à Lyon, Montpellier, et Toulouse. Avec 17 embauches en 2021, la dynamique PME compte désormais 87 salariés en son sein. AXDIS PRO dispose également de deux bases logistiques en France au Blanc-Mesnil (92) et à Corbat dans le Rhône. Une troisième base logistique est en projet pour améliorer encore le taux de couverture de l’entreprise. Mais pas que ! « Nous sommes en ce moment préoccupés par le marché, par sa capacité à l’adresser et à être livré des produits. Les fabricants se demandent déjà comment rattraper les retards de livraison actuels dus à la pandémie. Sans oublier le bilan carbone et les délais imposés aux industriels pour corriger le tir et atteindre le seuil requis. Nous devons sans cesse anticiper pour éviter les ruptures. L’anticipation est devenue l’un des principes fondamentaux de nos métiers de la distribution. Nous passons déjà des commandes pour septembre 2022 » analyse Thierry Hourquet. La troisième plateforme logistique permettra donc aussi de gonfler les stocks dans un subtil équilibre et une gestion au plus près, entre trésorerie et faculté à approvisionner les clients installateurs en temps et en heure.

Une forte orientation vers l’autoconsommation

Aujourd’hui, AXDIS PRO se situe dans le Top 3 des distributeurs français du solaire. L’entreprise propose des kits de qualité en lien avec des partenaires industriels de longue date comme Soluxtec (modules allemands) et Huawei, Enphase ou SolarEdge pour les onduleurs. En matière de batteries, le distributeur propose la solution X-Storage (Eaton-Nissan). Elle distribue également des chauffe-eau solaires. Le tout avec une forte orientation vers l’autoconsommation. Conquérante en France, AXDIS PRO a osé un premier pas en Europe via une opération de croissance externe en devenant majoritaire (55% des parts) de l’entreprise espagnole trentenaire Split Mania. Cette dernière compte 23 agences en Espagne pour un CA de 32,5 millions d’€. « Nous sommes deux entreprises familiales avec deux cultures identiques, avec le même ADN. AXDIS IBERICA fonctionne bien. De plus le marché espagnol est beaucoup moins réglementé que le marché français. Les vannes sont ouvertes » souligne Thierry Hourquet. AXDIS PRO poursuit donc son développement sur ces deux marchés européens particulièrement porteurs. Avec la volonté d’avoir toujours un coup d’avance pour ne pas être pris au dépourvu sur un marché soumis aux réglementations et aux artefacts de la mondialisation…