PhotovoltaÃ¯que : le cap des 2 GW installÃ©s passÃ© en 2021

Il est des chiffres symboliques qui confirment un déclic et qui affirme un changement d’échelle. Depuis le début de l’année 2021, 2 034 MW supplémentaires ont été raccordés, contre 761 MW au cours de la même période en 2020. C’est le ministère de la transition écologique qui le dit. Cette barre des 2 GW est porteuse de belles promesses. Cette très forte augmentation s’explique par une hausse du nombre de raccordements mais aussi par une proportion élevée de raccordements de centrales de fortes puissances. Au 30 septembre 2021, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 13 231 MW, dont 12 583 MW en France continentale. Du coup, la production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque s’élève à 12,5 TWh au cours des trois premiers trimestres 2021, en hausse de 9 % par rapport à la même période de 2020. Elle représente 3,7 % de la consommation électrique française sur cette période.

Evolution du parc solaire

65 % de la nouvelle puissance raccordée correspond à des installations de plus de 250 kW, qui ne représentent que moins de 1 % du nombre de nouveaux raccordements. Les installations de taille plus modeste, inférieure à 9 kW, représentent quant à elles près de 83 % du nombre d’unités nouvellement raccordées et environ 7 % de la nouvelle puissance. La puissance des projets en file d’attente a augmenté de 18 % depuis le début de l’année pour s’établir à 10,6 GW, dont 3,0 GW avec une convention de raccordement signée.

En région

Le développement du parc solaire photovoltaïque se poursuit. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur totalisent ainsi 68 % de la puissance nouvellement raccordée sur le territoire au cours des trois premiers trimestres 2021. Il s’agit des régions disposant des capacités installées les plus élevées, représentant 67 % de la puissance totale raccordée en France fin septembre 2021.

Autoconsommation de la production photovoltaïque

Au troisième trimestre 2021, 26,5 % des installations photovoltaïques de France métropolitaine, représentant 6,5 % de la puissance installée, autoconsomment au moins une partie de leur production. La part de ces installations est en hausse de 2,5 points par rapport au trimestre précédent. Au troisième trimestre 2021, 165 GWh d’électricité photovoltaïque ont été autoconsommés par les producteurs, soit 3,3% de la production photovoltaïque du trimestre. Les installations en autoconsommation totale en ont produit 109 GWh, soit près des deux tiers du total autoconsommé.

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/412