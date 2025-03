CatEnR lance une campagne d’investissement citoyen pour accélérer la transition énergétique locale dans le 66

CatEnR, coopérative engagée dans le développement des énergies renouvelables depuis plus de 10 ans, annonce le lancement de sa campagne d’investissement citoyen avec un objectif ambitieux : réunir 1 million d’euros pour financer des projets d’envergure dans le département des Pyrénées-Orientales.

CatEnR est un projet collectif. Tout a commencé en 2014 et est parti d’un constat partagé par plusieurs étudiants en Master Énergie Solaire : un décalage frappant entre leurs enseignements et la réalité des infrastructures à Perpignan.

Un projet collectif né d’un constat alarmant

Cette réflexion a mis en lumière un problème plus vaste dans les Pyrénées-Orientales : malgré des ressources naturelles abondantes en vent, en soleil et en eau, le département importe encore 70 % de l’énergie qu’il consomme. Cette sous-exploitation des ressources locales, souvent due à des choix économiques ou à des infrastructures insuffisantes, souligne l’importance d’initiatives comme CatEnR pour promouvoir et valoriser les énergies renouvelables à l’échelle locale.

Une coopérative citoyenne qui agit concrètement

Depuis une décennie, CatEnR a développé et financé plusieurs projets majeurs dans les Pyrénées-Orientales : centrales solaires, toitures photovoltaïques sur des bâtiments publics, projets collectifs de production d’énergie locale. À ce jour, CatEnR est propriétaire de 29 centrales de production d’énergie et poursuit son développement avec ambition.

Un modèle basé sur l’investissement participatif

La SCIC CatEnR s’appuie sur l’investissement participatif pour financer la construction de ses projets. Cet investissement peut avoir un rendement brut annuel allant jusqu’à 6 %. Aujourd’hui, 333 sociétaires ont déjà rejoint l’aventure, démontrant la solidité et l’engagement de ce modèle coopératif. Grâce à leur mobilisation, 29 projets ont déjà été réalisés.

Un appel à mobilisation pour un avenir durable

Mardi 11 mars, CatEnR lance un appel à investissement citoyen pour réunir 1 million d’euros, afin d’accélérer son développement. Investir dans CatEnR, ce n’est pas seulement soutenir la transition énergétique, c’est aussi renforcer le tissu social du territoire. En effet, chaque tranche de 1 000 € investie génère 2 500 € de retombées économiques dans les Pyrénées-Orientales, tout en fédérant une communauté engagée autour d’un projet commun.

Devenir acteur du changement

« Cette nouvelle levée de fonds marque une étape décisive pour renforcer notre impact et multiplier nos projets. Il ne s’agit pas d’un simple appel aux dons : en investissant, vous devenez acteur de la transition énergétique, en soutenant un modèle durable, local et indépendant porté par une entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS) » s’enthousiasme le DG Bertrand Rodriguez. Face aux défis climatiques et à l’urgence de développer une production d’énergie plus locale et solidaire, CatEnR change d’échelle. Cette levée de fonds permettra d’accélérer la mise en place de nouvelles installations et d’élargir la participation citoyenne, pour bâtir ensemble un avenir énergétique plus résilient et collectif.

Les 333 sociétaires et leurs proches ont eut la priorité

Les 333 sociétaires et leurs proches (parents et amis) ont bénéficié d’une période de souscription prioritaire de 15 jours durant laquelle 182 000 € ont déjà été récoltés. À partir du 11 mars, la campagne d’investissement est ouverte au grand public afin de permettre à un plus grand nombre de citoyens de contribuer au développement des énergies renouvelables locales.

Encadré

Un investissement attractif et engagé

Pour mobiliser un maximum de citoyens, la campagne propose des conditions avantageuses:

● Montant total recherché : 1 000 000 €

● Plafond d’investissement : 30 000 € maximum et 500 € minimum par sociétaire

● Durée : 5 ans

● Remboursement : à terme

● Taux d’intérêt : 6 % brut par an

● Condition spécifique : Obligation de souscrire 1 part sociale non rémunérée de 100 € pour chaque tranche de 2 000 € investis.