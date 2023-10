Neoen remporte 238,5 MWc de nouveaux projets solaires en France et franchit le cap des 2 GW sécurisés

Neoen annonce avoir remporté 238,5 MWc de projets solaires en France lors des derniers appels d’offres gouvernementaux. Neoen a ainsi remporté en août deux projets dans la catégorie « ombrières et bâtiments » pour un total de 16,9 MWc et, en septembre, 15 projets de grandes centrales au sol pour un total de 221,6 MWc, se classant ainsi premier lauréat de cette catégorie en nombre de projets remportés et deuxième en total des MWc. Grâce à ces nouveaux succès, Neoen franchit le cap des 2 GW de capacité sécurisée1 en France.

« Je félicite notre équipe et remercie les territoires qui nous ont fait confiance. En étant à nouveau classés parmi les premiers lauréats, nous démontrons une fois de plus notre capacité à “transformer l’essai” : c’est pour nos partenaires la meilleure garantie de voir se réaliser les projets qui nous sont confiés. Ce nouveau succès nous permet de passer en France le jalon des 2 GW d’actifs en opération, en construction ou dont la construction est prête à être lancée, confortant ainsi notre position de leader indépendant dans les énergies renouvelables de l’hexagone » confie Guillaume Decaen, directeur du développement France de Neoen.

Plus d’un quart des MWc remportés sont des projets agrisolaires

Dans la catégorie « centrales au sol », Neoen remporte 15 projets d’une puissance allant de 3,3 à 42,2 MWc, pour un total de 221,6 MWc dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val-de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, et Occitanie. Ces projets entreront en construction entre 2024 et 2025. Leur nombre et leur diversité illustrent l’expertise et la capacité de Neoen à développer des centrales photovoltaïques au sol dans tous les territoires de France.

– Parmi celles-ci, 12 centrales solaires permettront de revaloriser des sites déjà anthropisés. A titre d’exemples, les parcs photovoltaïques de Lambrun (13 MWc, Loire-Atlantique) et de Lézignan (15,9 MWc, Hérault) seront implantés sur des carrières en fin d’exploitation tandis que deux autres parcs seront installés sur d’anciennes décharges. Dans l’Essonne, Neoen construira le plus grand parc solaire d’Ile-de-France, d’une puissance de 42,2 MWc, sur une ancienne base aérienne.

– En outre, plus d’un quart des MWc remportés sont des projets agrisolaires : Ferme de Bord (30 MWc, Haute-Vienne) et Fère-Champenoise (30 MWc, Marne). Ces projets permettront de conjuguer, sur un même espace, élevage ovin et production d’électricité renouvelable.

« La France est plus que jamais l’un des piliers de Neoen »

D’une puissance cumulée de 16,9 MWc, les futures centrales en ombrières seront toutes deux installées sur des parkings, l’une sur celui de l’Ainterexpo à Bourg-en-Bresse (Ain) d’une puissance de 3,3 MWc et l’autre à Lieu Saint Amand (Hauts-de-France) d’une puissance de 14 MWc. Ces deux centrales entreront en construction avant l’été 2024. « Nous nous réjouissons de cette nouvelle contribution majeure de Neoen à la transition énergétique de notre pays. Depuis 15 ans en France, Neoen démontre qu’elle est capable de croître de manière à la fois forte, rapide et diversifiée. Cette croissance va encore s’accélérer, portée par la qualité de notre portefeuille de projets. La France est plus que jamais l’un des piliers de Neoen, et Neoen est plus que jamais un acteur de référence en France » conclut Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen.

Les 2 GW d’actifs et projets sécurisés de Neoen en France se répartissent comme suit :

– Actifs en opération = 1 177 MW ; Actifs en construction = 280 MW ; Projets prêts à être construits = 639 MW

– Solaire = 1 497 MWc ; Eolien = 577 MW ; Stockage = 22 MW