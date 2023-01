Bulane lÃ¨ve 14Mâ‚¬ pour dÃ©ployer sa flamme hydrogÃ¨ne et dÃ©carboner les procÃ©dÃ©s de chauffe industrielle et les bÃ¢timent

Basée à Fabrègues dans l’Hérault, Bulane (20 collaborateurs – 2,3 M€ de CA) est l’un des pionniers de l’hydrogène en France. La société conçoit et fabrique des électrolyseurs hydrogène innovants dédiés aux applications de combustions. Elle vient d’annoncer une levée de fonds de 14 M€. De quoi faire vibrionner sa flamme hydrogène !

Cette levée de fonds de 14 M€ permet à la société Bulane d’enclencher son plan stratégique avec trois objectifs majeurs :

1. Soutenir le déploiement commercial de ses solutions à l’international dans un contexte de forte croissance et développer des nouveaux modèles économiques orientés vers la vente d’énergie.

2. Accélérer le développement de nouvelles innovations technologiques pour adresser les usages thermiques industriels et des bâtiments.

3. Structurer son organisation à travers le recrutement d’une trentaine de nouveaux collaborateurs et l’extension de ses capacités industrielles pour soutenir sa croissance.

Des investisseurs issus des renouvelables

Cette levée de fonds réunit la participation d’investisseurs historiques de Bulane avec IRDI Capital Investissement et SOFILARO, à celle d’entrepreneurs expérimentés dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’industrie et de l’ingénierie du bâtiment, avec notamment Cédric de Saint-Jouan (VOL-V), Jean-Marc Bouchet (Captain Watt) et Patrice Lafargue (Groupe IDEC Invest Innovation). Cette opération marque également la confiance renouvelée des partenaires financiers de Bulane que sont BPI France, Banque Populaire du Sud, BNP Paribas, Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon et le Crédit Agricole Languedoc.

Grâce à cette levée de fonds, Bulane ambitionne de décarboner les combustions de milliers de brûleurs. Ce plan de développement lui permettra également d’amplifier ses collaborations avec de nombreux et prestigieux partenaires, autant sur les plans scientifiques qu’industriels et commerciaux. Bulane est soutenue dans ses développements par ses partenaires institutionnels historiques que sont notamment l’Etat, La Région Occitanie, la Métropole Montpellier Méditerranée et l’Ademe.

Scale’up en forte croissance

Cette opération va également permettre à Bulane d’accélérer le développement commercial de ses marchés historiques (équipements et application Oxy-Flamme) dont elle est devenue en quelques années un leader technologique reconnu avec près de 1600 électrolyseurs vendus depuis 2016 et générant un chiffre d’affaires de plus de 11 M€ cumulés sur 5 ans.

Composée d’une équipe d’une vingtaine de collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2,3 M€ en 2022, Bulane engage une forte structuration organisationnelle et industrielle, tout en amplifiant ses programmes d’innovation. Ce double défi passera notamment par le recrutement d’une trentaine de collaborateurs dans les prochains mois, par le renforcement de ses activités de R&D et par la conception d’un nouveau site de production d’électrolyseurs.

Actionnariat dynamique et ambitieux, à l’expertise reconnue

Nicolas Jerez, Fondateur et Président-CEO de Bulane, commente l’opération :

« Nous sommes heureux et honorés de la confiance renouvelée de nos investisseurs historiques et nous sommes ravis d’accueillir au capital de Bulane de nouveaux partenaires avec qui nous partageons valeurs communes et visions entrepreneuriales. En sus de ses aspects financiers qui vont nous permettre de structurer et d’accélérer la croissance de Bulane, cette opération nous permet de fédérer un remarquable pool d’expertises autour de la formidable équipe Bulane. Nous allons œuvrer tous ensemble au déploiement massif de notre proposition de valeur autour de la flamme hydrogène. Je remercie vivement toutes les parties prenantes de cette levée de fonds très réussie ». Cédric de Saint Jouan, Dirigeant de VOL-V, explique : « Vol-V a choisi de s’investir pour permettre à Bulane, pionnière dans les applications liées à la flamme hydrogène, de faire évoluer son modèle économique de la vente de produits technologiques à la vente d’énergie, sous forme de molécules d’hydrogène »

Et Patrice Lafargue, Dirigeant de Groupe IDEC Invest Innovation de conclure :

« À l’image de nos derniers investissements dans des startups innovantes, notre prise de participation dans BULANE revêt un caractère stratégique pour former un écosystème complet autour des énergies vertes et viser la décarbonation.

Cette entreprise formée de passionnés, développe des solutions innovantes pour faire de l’hydrogène vert un combustible entièrement décarboné. Nous voyons déjà une multitude d’applications dans nos métiers, et surtout dans les usages possibles auprès de nos clients et partenaires pour concilier croissance et responsabilité environnementale ».