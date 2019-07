Lancement de lâ€™appel Ã  projets PSPC-REGIONS : lâ€™expertise du pÃ´le DERBI, un atout de taille

Après 25 sessions lancées en 12 ans, l’appel à projets collaboratifs innovants « FUI » lancé par l’Etat en collaboration avec les Régions, est remplacé par le « PSPC Régions ». Sa première session est ouverte depuis le 14 juin 2019 !

Cet AAP vise le financement de projets de Recherche et Développement structurants pour la compétitivité, qui supposent une collaboration structurée entre des acteurs économiques et académiques (2 entreprises + 1 centre de recherche d’intérêt général). Ces projets, devant conduire à une mise sur le marché, visent des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. Taille des projets : de 1 M€ à 4 M€. La date limite de dépôt a été fixée au 11 septembre 2019.

Trois points doivent attirer l’attention :

• Un bonus de financement représentant jusqu’à +15 % est attribué aux entreprises partenaires du projet uniquement si celui-ci est labellisé par un pôle de compétitivité qui a obtenu le label lors de la Phase IV tel que DERBI.

• Les projets doivent relever d’une priorité stratégique industrielle – telle que définie par les Comités Stratégiques de Filière (CSF) ou les thématiques du Concours d’Innovation opéré par l’ADEME – pour lesquels DERBI contribue activement.

• Le processus de sélection comprend une audition devant un jury d’experts. La longue expertise de DERBI pour la préparation à ce type d’audition, ainsi qu’au montage de consortia, vous fera gagner du temps et maximisera vos chances de réussite.

Plus d’infos…