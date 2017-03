Colloque sur les potentialitÃ©s industrielles de la transition Ã©nergÃ©tique le 2 mars Ã  Paris

Le Conseil général de l’économie (CGE) organise le jeudi 2 mars de 9h00 à 13h00 à Paris un colloque sur les potentialités industrielles de la transition énergétique. Ce colloque se situe dans le prolongement de la mission que le ministre de l’économie et des finances a confiée au CGE en avril 2016 et qui a été conduite par Mireille Campana et Jean-François Sorro, avec l’appui de Quentin Peries-Joly. Ce colloque a pour ambition d’identifier les actions qui pourraient être lancées ou renforcées afin que les entreprises françaises tirent le meilleur parti de la transition énergétique.

Les échanges seront structurés autour de trois tables rondes qui permettront d’aborder les thématiques suivantes : les équipements de production d’énergies renouvelables ; la gestion des réseaux électriques à l’échelle des territoires ; la rénovation thermique des bâtiments, les équipements de chauffage et la domotique. Le colloque sera clôturé par Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, du Numérique et de l’Innovation.

Voir le programme…