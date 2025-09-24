47 MWc : le parc solaire dâ€™Amance dans lâ€™Aube injecte de l’Ã©lectricitÃ© verte

BayWa r.e. a mis en service avec succÃ¨s le parc solaire dâ€™Amance (47 MWc) pour le compte du fonds Klimavest de Commerz Real, son nouveau propriÃ©taire.Â Un Ã©leveur local a installÃ© son troupeau de brebis Ã lâ€™ombre des panneaux photovoltaÃ¯ques.

Lâ€™installation de 47 MWc, situÃ©e Ã Amance dans le dÃ©partement de lâ€™Aube prÃ¨s de Troyes, sâ€™Ã©tend sur 42 hectares. Sa production correspond Ã la consommation moyenne de prÃ¨s de 11Â 000 foyers (hors chauffage). La construction de la centrale photovoltaÃ¯que a Ã©tÃ© achevÃ©e comme prÃ©vu Ã la fin de lâ€™Ã©tÃ© et le parc injecte de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur le rÃ©seau depuis le 11 septembre 2025.

Collaboration rÃ©ussie entre BayWa r.e. et Commerz Real

Commerz Real a acquis le parc photovoltaÃ¯que dâ€™Amance en mars 2025 auprÃ¨s de BayWa r.e., qui a gÃ©rÃ© son dÃ©veloppement et sa construction. La mise en service dans les dÃ©lais illustre la collaboration rÃ©ussie entre Commerz Real et BayWa r.e., qui assurera Ã©galement lâ€™exploitation technique et commerciale du site.Â Â« La mise en service programmÃ©e du parc solaire dâ€™Amance confirme notre stratÃ©gie dâ€™investir dans des projets matures avec des partenaires fiables Â», dÃ©clare Michael Henn, Global Head of Green Deal Infrastructure chez Commerz Real. Â« La France sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ©e Ãªtre un marchÃ© fiable pour les investissements dans les Ã©nergies renouvelables, avec des conditions attractives. Â»Â Â« Le dÃ©veloppement du projet avec lâ€™appui des instances agricoles locales et le partenariat avec lâ€™Ã©leveur ovin illustrent la synergie entre activitÃ©s agricoles et production dâ€™Ã©nergie renouvelable. Ce parc solaire exemplaire, le plus grand jamais construit par BayWa r.e. en France, dÃ©montre la dynamique que nous portons sur ce marchÃ© clÃ© pour le groupe BayWa r.e. Â», dÃ©clare Martina Dabo, PrÃ©sidente de BayWa r.e. France.

Les prairies protÃ©gÃ©es par les panneaux lors des fortes chaleurs lâ€™Ã©tÃ©

Le projet, dÃ©veloppÃ© avec le concours de la chambre d’agriculture de l’Aube, a Ã©tÃ© dimensionnÃ© en collaboration avec un Ã©leveur ovin partenaire. Il bÃ©nÃ©ficiera de la ressource fourragÃ¨re disponible sur le site, tandis que les panneaux apporteront de lâ€™ombre aux animaux et protÃ©geront la prairie lors des Ã©pisodes de fortes chaleurs. Commerz Real et BayWa r.e. mettent du matÃ©riel et des Ã©quipements Ã disposition de lâ€™Ã©leveur, permettant notamment lâ€™abreuvage, la conduite du troupeau, le cloisonnement de paddocks pour le pÃ¢turage tournant et lâ€™entretien de la prairie. En retour, lâ€™Ã©leveur et son troupeau assureront lâ€™entretien de la vÃ©gÃ©tation sur place.