Colloque BUILD & CONNECT : le bÃ¢timent photovoltaÃ¯que du futur se dessine Ã  Strasbourg les 28 et 29 novembre 2018

Comment construire ou rénover des bâtiments en étant en accord avec les enjeux de la transition énergétique ? Face aux impératifs énergétiques et à la montée des préoccupations environnementales, de nouvelles approches et de nouveaux modèles apparaissent. Strasbourg, le colloque BUILD & CONNECT organisé par le pôle Fibres Energivie et l’Université qui se déroulera les 28 et 29 novembre prochains invite à entrer dans le futur, entre bâtiment connecté et bâtiment circulaire.

travers une série de tables rondes et d’ateliers, le colloque BUILD & CONNECT dressera un panorama des solutions innovantes et des initiatives pionnières mises en œuvre face aux nouveaux enjeux de la construction. Dans le contexte de la future réglementation environnementale, les systèmes constructifs doivent, en effet, évoluer en tenant compte des impacts environnementaux tout en répondant à des critères de performances élevées. Le numérique est au cœur de ce nouveau paradigme. La filière se digitalise avec des bénéfices en termes de coûts et de qualité de production et cela de manière non contradictoire avec l’écologie.

L’énergie, une préoccupation majeure. Le photovoltaïque, un enjeu clé

En phase avec l’environnement, le bâtiment l’est aussi avec l’énergie. L’efficacité énergétique est plus que jamais au cœur des processus de construction. Pour Étienne Wurtz, directeur de recherche au CNRS, le développement du photovoltaïque est un enjeu clé. « La production locale d’énergie renouvelable est, en effet, appelée à se développer dans le contexte de transition écologique des bâtiments. ce titre, le photovoltaïque répond pleinement aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins en efficacité énergétique du bâtiment durable. Les projets de rénovation passent par des solutions intégrées allant des nouveaux isolants au photovoltaïque jusqu’à l’accompagnement de l’usager. »

Aujourd’hui, il s’agit autant de savoir comment est conçu et construit un bâtiment que de savoir ce que l’on pourra en faire. Le bâtiment du futur est un bâtiment intelligent et connecté, capable de gérer son énergie, sa production, sa consommation, son stockage. Il gagne en autonomie et en résilience par rapport au réseau. Enfin, il importe d’évaluer l’engagement de performance et savoir comment concilier performance théorique et performance réelle tout au long de la durée de vie d’un bâtiment. Autant d’enjeux, de questions et de perspectives qui seront abordés les 28 et 29 novembre 2018 au Campus CCI Formation à Strasbourg. Le colloque BUILD & CONNECT promet une série de conférences et d’ateliers inédits autour du bâtiment du futur.

Aller plus vite avec les start-up

Le colloque BUILD & CONNECT a la volonté de mettre en avant les start-up, dont les méthodes et l’agilité permettent d’aller plus vite sur certains sujets : promouvoir des technologies de rupture et identifier de nouveaux modèles d’affaires. Au total, 20 start-up ont été désignées pour « pitcher » ou exposer des idées dans le cadre de BUILD & CONNECT. Les thèmes d’intervention sont multiples, allant des nouveaux matériaux pour la construction aux outils numériques en passant par les bâtiments connectés, le stockage de l’énergie et les systèmes intelligents. Avec ces nouveaux partenaires, en mode open innovation, le colloque BUILD & CONNECT crée de nouvelles collaborations au sein d’un écosystème innovant.

