AÃ©roports de Lyon choisit CNR pour la fourniture d’une Ã©lectricitÃ© 100 % renouvelable et locale

A l’issue d’un appel d’offres national, Aéroports de Lyon renouvelle sa confiance à CNR pour l’alimenter en électricité 100 % renouvelable sur l’intégralité de ses besoins. L’aéroport international a de nouveau fait le choix d’une énergie locale, produite en circuit-court sur le territoire à partir de la combinaison de trois ressources naturelles que sont l’eau, le vent et le soleil. CNR accompagne ainsi le deuxième aéroport en région de France dans sa stratégie d’excellence énergétique vers le zéro émission nette en 2026.

Conscient des enjeux environnementaux liés au secteur aéroportuaire, Aéroports de Lyon a été, en 2011 et avec CNR, le premier aéroport de France à faire le choix d’une énergie verte 100 % renouvelable. VINCI Airports, concessionnaire d’Aéroports de Lyon, s’est lui-même fixé des objectifs ambitieux de développement durable présentés dans son Air Pact, une stratégie environnementale globale destinée à l’ensemble de ses aéroports. Fin 2020, à l’issue d’un appel d’offres national, Aéroports de Lyon renouvelle ainsi sa confiance à CNR en faisant le choix d’une énergie verte, 100 % renouvelable et locale, pour réduire son empreinte carbone et accélérer sa transition écologique, dans un objectif de recherche de l’excellence énergétique.

Concessionnaire du Rhône depuis près d’un siècle pour la production d’énergie, le transport fluvial et l’irrigation, CNR s’engage auprès des territoires pour co-construire leurs projets énergétiques et écologiques. C’est particulièrement le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes où CNR propose des énergies en circuit-court, transformées localement. L’énergie distribuée à Aéroports de Lyon est essentiellement produite au cœur de la métropole, par la centrale hydroélectrique de Pierre-Bénite située à une trentaine de kilomètres de l’aéroport et optimisée par la capacité de CNR à mixer les énergies issues de l’eau, du vent et du soleil. A travers ce mix énergétique, CNR produit une énergie 100 % renouvelable en toute occasion, assure une continuité de service et couvre ainsi l’intégralité des besoins de l’aéroport en matière d’électricité.

Pour Tanguy Bertolus, Président du Directoire de Lyon Aéroport : « Dans le cadre de notre objectif de zéro émission nette dès 2026, le partenariat de Lyon Aéroport avec CNR s’appuie sur une volonté commune de développer des actions environnementales à long terme, et un management énergétique exemplaire. La production d’énergie de CNR, en circuit court, est en phase avec la politique d’ancrage territorial de VINCI Airports et Lyon Aéroport, qui privilégient des actions locales ». « Produire localement une énergie 100 % renouvelable qui revienne aux territoires et aux entreprises qui s’y engagent reste pour CNR, un enjeu majeur pour accélérer la transition écologique et contribuer à un monde plus durable » ajoute Elisabeth Ayrault, Présidente du Directoire de CNR.