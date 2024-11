CNR signe avec Sanofi trois contrats de vente directe dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable pour une durÃ©e de 20 ans

A compter du 1er janvier 2025, CNR (Compagnie Nationale du Rhône) fournira chaque année 20 % de l’électricité consommée par les sites industriels de Sanofi en France. Le leader français de la santé s’est engagé pour 20 ans avec CNR, en signant ses trois premiers contrats d’achat d’électricité de gré à gré, dits « corporate PPA ».

L’approvisionnement de Sanofi sera assuré par deux parcs éoliens situés à Blanzac et Pressac en Nouvelle Aquitaine et un parc photovoltaïque situé à Lavilledieu en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces trois sites de production d’électricité renouvelable opérés par CNR et sa filiale Vensolair totalisent une puissance cumulée de 32 MW et fourniront à Sanofi 82 GWh par an.

Vendu à un tarif fixe pour les 20 prochaines années, ce volume représente 20 % des besoins électriques de Sanofi en France. Il couvre notamment la consommation du site de Marcy l’Etoile, l’un des plus grands sites de production de vaccins au monde, et du nouveau site de production de médicaments biologiques de Neuville-sur-Saône, tous deux situés dans la métropole lyonnaise.

« Ces trois contrats avec Sanofi sont un modèle de collaboration entre deux industries – énergies renouvelables, santé – stratégiques pour l’avenir du pays. La combinaison vertueuse entre une énergie locale, décarbonée et abordable, et une recherche de pointe pour inventer et produire, en France, les médicaments de demain. » souligne Laurence Borie-Bancel, Présidente de CNR.