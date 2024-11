Avec lâ€™acquisition de lâ€™entreprise italienne SKY-NRG, TSG consolide ses activitÃ©s dans le domaine des solutions solaires

TSG, spécialiste européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable, vient d’acquérir SKY-NRG, une entreprise spécialisée dans l’énergie solaire basée en Italie et réalisant un chiffre d’affaires annuel d’environ 60 millions d’euros. Cette acquisition est la plus importante opération de croissance externe réalisée par le groupe à ce jour.

Au cours de l’année écoulée, le chiffre d’affaires de TSG a dépassé 1,1 milliard d’euros et, pour la première fois, ses activités de services liées aux nouvelles énergies de mobilité en ont représenté le tiers. Lancées en 2023, et renforcées par cette acquisition, les solutions d’énergie solaire de TSG devraient représenter 100 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année. Cette croissance rapide témoigne de la réussite de la stratégie de TSG alliant acquisitions stratégiques ciblées dans des zones géographiques clés comme l’Europe du Sud, et développement en interne d’expertises au service d’une croissance organique soutenue. Ce développement significatif du segment solaire s’inscrit dans l’objectif stratégique de TSG de proposer des solutions électriques intégrées et de renforcer en permanence son offre multi-énergies et multi-services.

Plus de 500 MW d’énergie solaire aux clients d’ici 2028

SKY-NRG propose des solutions dans les énergies renouvelables et est spécialisé dans la conception, l’installation et la maintenance de systèmes photovoltaïques pour des clients B2B dans divers secteurs, notamment les services publics, l’industrie et les développeurs de centrales solaires. Basée à Castiglione delle Stiviere (Mantoue), l’entreprise compte plus de 100 employés dont 65 professionnels hautement qualifiés qui coordonnent un réseau de sous-traitants externes de confiance. SKY-NRG gère chaque aspect des projets liés à l’énergie solaire, de l’approvisionnement en matériaux de haute qualité jusqu’à la conception, la planification des projets, l’installation et la maintenance, garantissant ainsi des performances et une efficacité énergétique optimales pour ses clients. Entre 2021 et 2023, SKY-NRG a installé près de 720 centrales solaires et a pour ambition de fournir plus de 500 MW d’énergie solaire à ses clients d’ici 2028.

Offrir des solutions électriques entièrement intégrées aux clients.

Avec cette acquisition, TSG poursuit sa transformation stratégique en vue d’offrir des solutions électriques entièrement intégrées à ses clients. Les solutions solaires clés en main que propose le groupe offrent aux clients non seulement l’installation et la maintenance de panneaux solaires, mais aussi des transformateurs électriques avancés et des systèmes de stockage d’énergie par batterie sur mesure. Grace à la présence européenne de SKY-NRG, TSG renforcera sa capacité à répondre à la demande croissante d’installations photovoltaïques dans le sud de l’Europe et continuera à réaliser des projets solaires majeurs, comme celui récemment remporté à l’aéroport de Trieste en Italie (3,3 MWp). En rejoignant le réseau du groupe TSG, SKY-NRG sera en capacité d’accompagner ses clients dans leurs projets internationaux. Ensemble, TSG et SKY-NRJ offriront une combinaison complète de solutions électriques intégrées associant solaire, bornes de recharges électriques, batteries de stockage et transformateurs.

« Accompagner ses clients dans toute l’Europe dans leur transition vers une mobilité et des énergies responsables »

SKY-NRG est la 27ᵉ entreprise à rejoindre le groupe TSG au cours des trois dernières années. L’envergure de cette acquisition marque une étape clé dans l’ambition de TSG de fournir des solutions multi-énergies haut de gamme, tout en accompagnant ses clients dans leur transition vers des solutions de mobilité toujours plus responsables. « L’acquisition de SKY-NRG et le développement rapide de nos activités solaires s’inscrivent dans la stratégie de TSG qui vise à continuer à offrir des solutions électriques clé en main et à accompagner ses clients dans toute l’Europe dans leur transition vers une mobilité et des énergies responsables. Après la mobilité électrique, l’énergie solaire est le segment qui connaît la plus forte croissance au sein de notre groupe. Depuis que nous avons commencé à développer cette activité il y a un an, nous avons déjà livré 30 MW à nos clients via des solutions photovoltaïques, et nous prévoyons d’augmenter considérablement cette capacité à l’avenir », a commenté Jean-Marc Bianchi, PDG de TSG.