SolarEdge lance son application mobile SolarEdge Go pour faciliter la vie des installateurs

SolarEdge vient de mettre sur le marché la première application mobile SolarEdge intuitive et “tout en un” qui regroupe l’ensemble des opérations menées par les installateurs solaires, de la mise en service des systèmes à la gestion, en passant par la maintenance et le pilotage des sites des clients. SolarEdge Go introduira très rapidement de nouvelles fonctionnalités de gestion et de supervision à distance pour aider les installateurs à réduire leurs coûts de déplacements non nécessaires et améliorer leur efficacité sur le terrain. Dans les mois à venir, SolarEdge Go combinera toutes les fonctionnalités des applications SetApp et Mapper de SolarEdge. Maelig Rongeau, fondateur de Heol Breizh, installateur photovoltaïque en Bretagne déclare : « SolarEdge Go est l’une des meilleures applications de gestion de sites solaires ! Nos installateurs peuvent désormais dépanner les systèmes solaires à distance très facilement. Ils sont en mesure de gagner du temps et de résoudre rapidement des problèmes grâce à des diagnostics automatisés. Cette application est une belle avancée pour les installateurs de systèmes solaires. »