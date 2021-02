La Caisse dâ€™Epargne CEPAC accompagne CVE pour le financement de 6 centrales PV (60 MWc) dont un 1er CPPA

Suite à la signature de neuf (9) premiers contrats de financement en mai 2020, la Caisse d’Epargne CEPAC est de nouveau intervenue comme arrangeur, prêteur, agent, banque teneuse de comptes dans le cadre d’un financement bancaire à long terme de près de 50 millions d’euros du groupe CVE. La Caisse d’Epargne CEPAC y est intervenue en chef de file conjointement avec Bpifrance Financement, CIC Sud-Ouest, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Natixis (banque de couverture).

La duplication de la structuration appliquée sur le premier lot financé en mai dernier a permis d’accompagner CVE de manière efficiente tout en limitant le risque d’exécution. Cette seconde opération s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe globale portant sur le financement de 22 projets photovoltaïques d’une puissance cumulée de 114 MWc et d’un montant de dette indicatif de 95 millions d’euros dont 90 MWc ont été sécurisés en 2020 pour un montant total de dette proche de 75 millions d’euros.

De puissance unitaire comprise entre 0,1 MWc à 17 MWc, les centrales financées sont localisées dans plusieurs régions de France métropolitaine. Cette opération clé pour CVE dans le cadre du financement de son pipeline de développement 2020 est d’autant plus importante que la structuration autorise le financement d’un actif bénéficiant d’un Corporate Power Purchase Agreement (le CPPA ou Corporate PPA). Ce closing forme à ce jour le premier financement en CPPA du groupe et des banques y intervenant.

« Ce premier financement de Corporate PPA est emblématique pour CVE dont la vision de marché est basée sur la production d’énergie décentralisée, et sur un modèle de vente directe de l’énergie. Cette opération conforte par ailleurs le partenariat entre deux acteurs de la région sud, la Caisse d’Epargne CEPAC et CVE et renforce l’entrée de la CEPAC parmi les partenaires financiers du groupe» a indiqué Cyril Gilot, Directeur des Investissements chez CVE. Au vu de la situation actuelle, toutes les parties prenantes à l’opération ont su rester pleinement mobilisées et ont mené avec succès un closing rendu possible par le recours à la signature électronique.

« Nous sommes très heureux d’accompagner CVE dans cette nouvelle opération d’envergure et de jouer un rôle actif dans leurs opérations d’investissement en France métropolitaine. Cette opération, qui met en valeur combien la Caisse d’Epargne CEPAC a mis au cœur de ses priorités la transition énergétique à l’échelle de ses territoires, représente une nouvelle étape dans le partenariat durable qui s’est noué entre CVE et la CEPAC» a déclaré Amaury Schoenauer, Directeur des Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC.