CLIMACTION lance l' Energy Transition Tour : un tour du monde participatif pour la transition Ã©nergÃ©tique

L’association CLIMACTION lance le 7 mars l’Energy Transition Tour. Soutenu notamment par ENGIE et Enedis, le projet proposera via une plateforme participative de recenser et de mettre en valeur les solutions innovantes qui, dans le monde, s’inscrivent dans la transition énergétique.

Un tour du monde participatif et innovant

Deux bénévoles de l’association, Marine Dupont et Thibaut Aaron se lanceront dans un tour du monde des solutions énergétiques durables particulièrement innovantes qui permettent de se désengager des énergies fossiles et d’améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie, le bâtiment ou les transports. Il sera possible de suivre l’Energy Transition Tour, ses étapes et ses différentes actions sur le site dédié propulsé par Carticipe, une plate-forme cartographique participative conçue par des sociologues et géographes urbanistes pour favoriser les débats citoyens. Parallèlement, des articles, de nombreuses photos, vidéos et infographies seront publiés sur le site de l’association www.climaction.eu ainsi que sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook) avec une approche de «journalisme de solutions». L’objectif est de sensibiliser positivement au changement climatique en mettant en évidence les solutions qui existent et se déploient progressivement à travers le monde.

Lancement en Inde

L’Inde, premier pays ciblé, fera l’objet d’une tournée de 45 jours à compter de mars 2017. L’Energy Transition Tour en Inde c’est plus de 5000 km en transports en commun au programme et une vingtaine de projets visités.

Ateliers pédagogiques

L’association proposera parallèlement une gamme d’ateliers pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux du changement climatique et à la transition énergétique. Ces ateliers seront dispensés dans des écoles et auprès d’associations locales.

Autonomie énergétique et compensation carbone

Pour les besoins du périple, Marine et Thibaut privilégieront des transports en commun sobres en émissions de gaz à effet de serre et seront équipés de panneaux solaires et de batteries qui leur assureront l’indépendance énergétique pendant le voyage. Par souci de cohérence, les émissions carbonées seront compensées par un programme de reforestation.

L’Energy Transition Tour les conduira ensuite en Indonésie, aux Philippines, en Chine, puis en Amérique du Sud, au Chili, en Uruguay, en Argentine, au Brésil, au Costa Rica, et enfin, dans plusieurs pays du continent africain.

