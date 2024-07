Clap premiÃ¨re en France ! Technique Solaire signe un PPA renouvelable avec Air France

Le groupe Technique Solaire, producteur indépendant d’énergies renouvelables, annonce la signature d’un contrat d’achat d’électricité (Power Purchase Agreement, ou PPA) avec le groupe Air France. Ce PPA d’une durée de 20 ans et portant sur un volume de plus de 13 GWh/an, permettra à l’un des leaders mondiaux du transport aérien de s’approvisionner en énergie solaire renouvelable à un prix stable et compétitif sur le long terme. De quoi voler plus propre !

Dans le cadre du PPA entre Technique Solaire et Air France, la production d’électricité sera issue de deux parcs solaires au sol. Situé à Saint Priest Taurion (87), le premier parc dispose d’une puissance installée de 5 MWc, et le PPA autour de cette installation entrera en vigueur en 2025. Le second parc de 6 MWc, sera mis en service d’ici 2026 et se situe à Pouillé (86). Ensemble, ces installations produiront 13GWh/an, représentant environ 10 % de la consommation annuelle totale des bâtiments d’Air France.

Le premier PPA signé par Technique Solaire en France

Ce contrat est le premier PPA signé par Technique Solaire en France, après un PPA conclu en Inde en 2021 avec le Goa Institute of Management (GIM). Le Groupe Technique Solaire entend accélérer son développement en s’appuyant sur ce modèle économique, qui pourrait représenter jusqu’à 50% de la production d’électricité de Technique Solaire à horizon 2030 construits pour permettre aux entreprises de décarboner leur approvisionnement en énergie.

Les PPA sont un catalyseur de la transition énergétique. Portant des avantages clefs pour l’ensemble des parties au contrat, ils incitent à accélérer la construction de nouvelles centrales solaires à travers la France et l’Europe. Les acheteurs bénéficient d’une visibilité sur les prix et de l’accès aux énergies renouvelables, leur permettant de concilier transition énergétique et stabilité économique.

« PPA, des leviers puissants pour atteindre notre objectif de 4 GWc à horizon 2030 »

Les producteurs peuvent ainsi sécuriser les investissements dans les projets de centrales et bénéficier d’une meilleure planification de leurs ventes. « Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce PPA avec le groupe Air France. Convaincus de la pertinence et du potentiel de ce modèle économique pour accélérer la transition énergétique, nous avons l’intention de multiplier ce type de contrats. Ils seront des leviers puissants pour atteindre notre objectif de 4 GWc à horizon 2030 » confient Thomas de Moussac, co-fondateur et Directeur Général en charge du développement, et Clément Blaizot, Directeur de l’Innovation de Technique Solaire.

Les conseillers sur cette opération

Conseil en PPA : Finergreen

Conseil juridique : Watson Farley & Williams