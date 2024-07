Reportage/Ultimate Group : et le spÃ©cialiste de lâ€™Ã©clairage de devenir un acteur majeur du solaire thermique et du photovoltaÃ¯que !

En 2013, Samuel Chriqui démarre, en famille du côté de Lyon, son aventure entrepreneuriale avec Ultimate Group, pro de l’éclairage et spécialiste des dalles LED et des tubes T8 à hautes performances avec connexion rapide brevetée à destination des grossistes et du secteur tertiaire. Cette gamme d’éclairage s’enrichira avec le temps de systèmes solaires intégrés dans une approche environnementale volontariste. Cette appétence pour l’énergie solaire a ensuite conduit Ultimate Group à attaquer le marché du solaire thermique en 2018 pour en devenir en quatre ans l’un des leaders français sous marque Orion. Avant de jeter ces derniers mois son dévolu sur le photovoltaïque via son partenariat exclusif avec Sonnenkraft ! Ultimate Group fait désormais rimer lumière avec solaire … et avec best-seller !





Quand Samuel Chriqui, CEO d’Ultimate Group, se lance dans une nouvelle activité, il ne fait pas les choses à moitié. Il étudie le marché avec application, il opte pour des partenariats idoines et bien ciblés, s’entoure de vrais professionnels et surtout travaille son produit pour le rendre le plus attrayant possible aux acteurs de la filière concernée et bien sûr au client final.

Démocratiser le solaire thermique en France

Samuel Chriqui a mis en application cette stratégie entrepreneuriale en 2018 lorsqu’il s’attaque au marché du solaire thermique après avoir réussi dans le secteur de l’éclairage via, entre autres, une gamme innovante de produits avec système solaire intégré. « Entre 2018 et 2020, nous avons commencé la commercialisation de produits solaires thermiques, élargissant notre portefeuille et notre impact environnemental. Nous avons tissé des partenariats avec le numéro un européen des capteurs thermiques, l’autrichien GREENoneTEC, et un fabricant espagnol de ballons. Nous avons développé un produit sur mesure plug&play, 100% européen, très facile à installer, et parfaitement adapté au marché français. Techniquement, nous décidons de tout. Nous avons cassé les codes du secteur » confie le jeune chef d’entreprise trentenaire. Autour d’un mantra : démocratiser le solaire thermique en France avec un produit 30% moins cher éligible aux CEE et à MaPrimeRenov. La montée en régime de l’activité solaire thermique d’Ultimate Group ne se fait pas attendre.

Plus de 12 000 CESI Suncompact vendus par an

Bien structurée, l’offre Suncompact de CESI (chauffe-eau solaire individuel), solidement arrimée au pas de tir de la fusée, va s’envoler pour tutoyer les étoiles, celles d’une éblouissante performance commerciale sous la marque Orion Technologies avec une croissance à trois chiffres. Dès 2021, Ultimate Group devient ainsi l’un des leaders du solaire thermique en France, appuyé par un centre logistique de 7500 m² sis en Isère pour assurer un stockage tampon et réguler les approvisionnements. L’entreprise reçoit d’ailleurs le prix très prisé de « Rookie de l’année » octroyé par GREENoneTEC. Plus de 12 000 CESI Suncompact sont vendus par an, preuve de la confiance et de la satisfaction des clients envers ces solutions de haute qualité. Une gamme SSC (système solaire combiné – eau chaude sanitaire/chauffage) complète l’offre produit avec là encore une jolie réussite. Plus de 250 SSC sont installés chaque mois illustrant la capacité d’Ultimate Group à répondre à la demande croissante pour des produits performants et fiables sous SAV sérieux et appliqué. « Nos systèmes solaires brevetés peuvent être installés au sol, sur les murs ou les toits avec célérité – un peu moins de trois heures avec deux personnes – et une insolente facilité. Le gain de temps pour la pose a été évalué à environ quatre heures grâce aux connexions rapides élaborées. Pour les SSC, nous avons mis en place une formation de deux heures qui permet aux installateurs d’être immédiatement opérationnels. Ces réalisations sont le fruit de notre dévouement et du soutien continu de notre incroyable équipe et de nos partenaires » s’enthousiasme Samuel Chriqui qui emploie désormais une trentaine de collaborateurs.

Partenariat avec Sonnenkraft à la conquête du marché français du PV

Fort de son succès dans le domaine du solaire thermique, Ultimate Group a su se faire un nom dans les EnR solaires et attirer l’œil d’un acteur industriel de renommée internationale. Sonnenkraft, entreprise autrichienne sœur de GREENoneTEC dans le solaire photovoltaïque, autour d’un actionnariat commun, s’est ainsi rapprochée d’Ultimate Group pour partir à la conquête du marché français du PV. « Nous en sommes très honorés. Sonnekraft est une marque historique du photovoltaïque européen depuis plus de trente ans, avec de beaux produits, haut de gamme mais à des prix qui restent compétitifs et, qui plus est, bas carbone. Nous allons accompagner Sonnenkraft sur ce marché français compliqué, entre ETN et ATEc, pour que la marque s’y fasse une place de choix. Nous avons créé des kits de 1,5 kW à 9 kW pour les artisans et le résidentiel. Nous avons plus de trois cent cinquante contacts sur ce marché. Notre premier objectif de court terme avant la fin de l’année : 5 MW à distribuer » poursuit Samuel Chriqui. Volontiers avant-gardiste, l’insatiable chef d’entreprise prépare également une nouvelle offre de capteurs hybrides PVT en partenariat exclusif avec la start-up espagnole Abora Solar. Pour une parfaite synthèse entre activité solaire thermique et photovoltaïque… « Chez Ultimate Group, notre approche multibrand nous permet de toucher divers marchés tout en restant fidèle à notre engagement envers l’excellence et la qualité. Notre engagement envers l’innovation et la durabilité nous propulse vers l’avenir avec confiance et ambition » conclut Samuel Chriqui.

Encadré

Quid de Sonnenkraft ?

Expérience : Plus de 30 ans d’expertise dans le domaine solaire.

Sites de production : 2 sites en Autriche et 1 site en Allemagne.

Présence Européenne : Un réseau solide à l’échelle européenne.

Clients : Plus d’un million de clients satisfaits à travers l’Europe.

Qualité : Des produits garantis jusqu’à 30 ans.

Écologie : Une production neutre en CO2.

Innovation : Un bureau d’étude performant dans l’innovation et le design. Notre engagement envers la qualité, l’innovation et l’environnement fait de Sonnenkraft un leader de confiance dans le secteur de l’énergie solaire.