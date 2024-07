alter equity continue dâ€™innover avec son troisiÃ¨me fonds Ã  Impact au service dâ€™une Ã©conomie plus responsable

Société de gestion pionnière et référente dans l’investissement à Impact en France, indépendante et concentrée exclusivement sur l’investissement à Impact, alter equity réunit 85m€ pour le premier closing de son troisième fonds, alter equity3P III. Ce fonds réitère la philosophie d’investissement des deux précédents véhicules, ayant réuni 150m€ sous gestion, en ciblant des startups qui, par leur activité et leurs pratiques de gestion, soutiennent l’intérêt à long terme des personnes et de l’environnement. Il procédera à des investissements de l’ordre de 3 à 20 millions d’€ au capital d’une quinzaine de sociétés françaises et européennes innovantes, en hyper croissance, ayant en principe atteint un chiffre d’affaires d’au moins 1million d’€.

Les résultats des deux premiers fonds démontrent la possibilité de combiner Impact et rendement financier, avec des résultats élevés dans ces deux dimensions. La société de gestion qui a inventé le nom et le modèle de l’investissement à Impact continue de porter l’innovation et à construire les outils permettant de le porter. Ses dernières innovations confirment son rôle disruptif et leader vers un financement plus responsable d’un double point de vue social et environnemental, orientant ses flux de façon utile au collectif, symbolisé par les 3P du nom de ses fonds signifiant People, Planet, Profit.

Un portefeuille rassemblant des pépites greentech

Avec ses deux premiers fonds, alter equity a investi au capital de certaines des plus belles startups greentech françaises et européennes. Parmi elles, on retrouve des acteurs de l’énergie solaire.

► Elum, diminuant le coût de construction des centrales solaires de 5%, favorisant le déploiement de l’énergie solaire par l’amélioration de sa compétivité, qui a équipé plus de 800 centrales,

► ilek, distributeur d’électricité et de gaz 100% renouvelable, permettant la transition énergétique, à qui 150 000 français font confiance pour la fourniture de leur énergie,

► Beem, proposant des kits à installer soi-même de beaux panneaux photovoltaïques. Beem a l’ambition d’équiper 500.000 foyers d’ici 2030

► NED Energie dans la distribution de panneaux solaires auprès d’installateurs

« Intensifier notre soutien à des entreprises apportant des solutions à la tragédie climatique »

Ces cessions font ressortir un rendement financier élevé, démontrant l’efficacité du modèle inventé par alter equity dans l’investissement non-coté en France, d’investissement profondément responsable d’un double point de vue social et environnemental, acteur d’une économie inclusive et durable, avec une rentabilité financière de marché. Les participations d’alter equity ont évité l’émission de 6,8 millions de tonnes CO2eq depuis l’investissement, ce qui représente 1,8% des émissions annuelles de la France, et forme un record absolu à notre connaissance au regard des montants investis. « L’épargne, lorsqu’elle est orientée vers des entreprises contributrices à l’intérêt général, peut permettre de construire une société plus heureuse d’un point de vue social et plus durable d’un point de vue écologique. Nous sommes impatients et déterminés à utiliser ces capitaux pour intensifier notre soutien à des entreprises apportant des solutions à la tragédie climatique, aux autres enjeux environnementaux ainsi qu’aux défis sociaux qui nous semblent également majeurs. Nous sommes profondément reconnaissants à nos investisseurs de leur soutien continu » indique Fanny Picard, Fondatrice d’alter equity.