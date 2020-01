SolarEdge lance de nouvelles fonctionnalitÃ©s dans Designer pour les installations PV tertiaires

Dans le cadre de sa croissance continue sur le marché mondial du PV tertiaire, SolarEdge introduit un ensemble de nouvelles fonctionnalités sur son outil Designer spécialement conçues pour les systèmes PV tertiaires. On vous en dit plus !

Pour rendre la conception des grands systèmes PV tertiaires plus rapide et plus facile, SolarEdge dévoile une variété de nouvelles fonctionnalités pour son outil gratuit de conception web. Avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités à chaque étape du processus de conception, l’outil Designer est plus performant et plus puissant qu’auparavant.

Maximiser l’autoconsommation

Pour aider à maximiser l’autoconsommation dans les projets tertiaires, les utilisateurs peuvent maintenant choisir le profil de consommation le plus approprié à partir d’une liste de différents profils tertiaires qui représentent des modèles de consommation d’énergie typiques, comme dans les usines, les magasins et les immeubles de bureaux. La modélisation a également été facilitée par de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment la multi-sélection d’objets, le copier-coller et l’alignement amélioré des bords. Pour la conception électrique des systèmes PV tertiaires, Designer propose désormais une fonction de réalisation automatique des chaînes qui, d’un simple clic sur un bouton, applique rapidement et automatiquement les règles de conception flexibles de SolarEdge. Les utilisateurs peuvent également dupliquer des blocs de modules câblés en utilisant la fonction de duplication pour étendre facilement et rapidement la taille du système.

Simulations énergétiques

Comparable aux benchmarks de l’industrie, Designer offre des simulations énergétiques et des rapports très précis en donnant un aperçu de la production d’énergie attendue du système PV en cours de planification et de conception. Les simulations comprennent l’analyse de l’ombrage et des pertes supplémentaires du système. Les options avancées pour les pertes du système incluent l’encrassement et la neige, la perte thermique, la dégradation induite par la lumière (LID), la modification d’angle d’incidence et l’indisponibilité du système. Une analyse détaillée de l’irradiance est également inclue afin d’optimiser la conception du système.