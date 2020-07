ChooseMyCompany 2020 : ekWateur reÃ§oit le label HappyIndexÂ®AtWork StartUp

Les salarié.e.s d’ekWateur ont tranché : elles.ils aiment travailler pour ekWateur, fournisseur alternatif et collaboratif des énergies renouvelables. La start-up s’est donc vu décerner le label de ChooseMyCompany 2020 dans la catégorie HappyIndex®AtWork StartUp ! Ce label valorise les entreprises dans lesquelles les salarié.e.s sont heureux.ses de travailler et la note globale provient exclusivement des employé.e.s.

Avec un taux de participation très élevé (87.8%), ekWateur a reçu l’excellente note globale de 4.58 sur 5 ! Une belle reconnaissance de la culture de travail mise en place par la jeune pousse qui souhaite faire de l’entreprise un système organique, qui reflète les convictions personnelles de ses collaborateurs. “Nous sommes très heureux et fiers que nos collaborateur.ice.s se sentent bien chez ekWateur et d’avoir obtenu ce label ! Sans eux, nous n’en serions pas là aujourd’hui, nous ne pouvons que leur dire un grand merci pour leur motivation sans faille mais aussi leur énergie – c’est sans nul doute la clé de notre hyper croissance. Nous n’avons aucun doute sur la stratégie déployée et que nous continuerons sur cette bonne voie, » déclare Julien Tchernia, Président et co-fondateur d’ekWateur.

Un travail qui a du sens

Au-delà des atouts qu’une start-up innovante en plein centre de Paris peut avoir, le but commun de rendre l’écologie accessible à tou.t.e.s renforce davantage les liens des employé.e.s avec leur entreprise. Un babyfoot dans les locaux fait plaisir, mais qu’est-ce un babyfoot comparé au fait de faire un travail qui a du sens et un réel impact sur le quotidien ? Lucia, développeuse explique pourquoi elle aime travailler chez ekWateur : « Grâce à une bonne communication entre employés et employeur et une équipe des gens motivés qui aiment bien ça qu’ils font, il y a un très bon ambiance chez ekWateur. Nous avons l’impression d’œuvrer tou.t.e.s ensemble ! »