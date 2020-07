Lâ€™ambitieux plan national hydrogÃ¨ne passe par le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables

Aujourd’hui, réussir la transition énergétique n’est plus un objectif, c’est un impératif. Si le rôle de l’hydrogène pour atteindre la neutralité carbone en décarbonant des secteurs industriels clés tels que la chimie ou la sidérurgie, les transports intensifs et lourds, la production d’électricité et de chaleur pour les bâtiments est reconnu et conforté, il apparaît aujourd’hui que le développement de son industrie est une formidable opportunité pour la relance économique post-crise. L’Europe et plusieurs Etats membres ont déjà matérialisé leur soutien au développement de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone pour en faire un des piliers de leurs politiques énergétiques, climatiques et économiques.

Ce que l’Europe et les autres pays de l’Union ambitionnent avec leurs stratégies en matière d’hydrogène renouvelable, la France a les capacités d’y contribuer largement et de prendre sa part pour bâtir, elle aussi, une industrie de l’hydrogène compétitive, créatrice de valeur et d’emplois sur les territoires, bien positionnée dans la compétition mondiale.

Capitaliser sur les atouts singuliers français…

Une recherche d’excellence, des acteurs industriels français présents sur l’ensemble de la chaine de valeur dont certains ont le potentiel pour émerger comme champions industriels dans le cadre d’un projet important d’intérêt commun européen (IPCEI), un potentiel de marché national déjà identifié pouvant servir de tremplin à la filière pour se projeter à l’export, des infrastructures énergétiques et de transport de qualité ainsi qu’une position géographique lui permettant de profiter des opportunités offertes par le commerce international, enfin un mix énergétique déjà fortement décarboné et des gisements renouvelables conséquents à exploiter largement, tous ces atouts vont permettre à la France de prendre des positions dans le déploiement d’une filière compétitive de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone et d’en devenir un des leaders en Europe.

120 et 250 000 emplois directs et indirects créés ou maintenus en France

La mise en exploitation sur la période 2020-2030 de 7 GW d’électrolyseurs, d’unités de CCS associées aux vaporeformeurs actuels permettant de traiter 130 000 tonnes par an ainsi que d’autres solutions de production comme la thermolyse de biomasse vont conduire à la production de près de 700 000 tonnes d’hydrogène renouvelable ou bas carbone à l’horizon 2030, soit près de la moitié du marché global estimé à cette date (1,35 millions de tonnes).

Cette trajectoire va permettre de réduire les émissions dans tous les usages (mobilités, chaleur, industries) pour atteindre plus de 4 Mt de CO 2 évitées pour l’année 2030 et plus de 21 Mt de CO 2 cumulées sur la décennie

Le développement d’une filière française couvrant une part significative de la chaîne de valeur, ainsi que l’émergence de nouveaux marchés de l’hydrogène, contribueront à créer des emplois industriels et de services sur le territoire français que l’on estime entre 120 000 et 250 000 emplois directs et indirects, soit sous la forme de création d’emplois nets, soit sous la forme de requalification d’emplois existants à plus haute technicité.

A condition d’investir vite, fort et de façon coordonnée !

Pour être en capacité de concrétiser les objectifs nationaux, conformes à la PPE, les investissements des acteurs industriels et de la recherche sont estimés à près de 24 milliards d’euros (24 Mds€) sur la période 2020-2030. Pour créer le marché domestique, attirer les utilisateurs d’hydrogène en rendant l’hydrogène renouvelable ou bas carbone attractif vis-à-vis du fossile l’Etat doit se positionner en déclencheur avec un soutien à 4 niveaux :

- à la demande pour amorcer le marché

- à la production d’hydrogène pour

- aux infrastructures hydrogène

- au développement d’une offre technologique française.

Pour la décennie 2020-2030, ce soutien public nécessaire est évalué à 6,7 Mds€ pour l’investissement et 3,6 Mds€ en soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone.

« Ambition et coordination sont les maîtres mots pour un déploiement massif et structuré de l’hydrogène en France. Ambition en termes d’objectifs et de moyens associés, coordination car l’ensemble des acteurs publics et privés sont amenés à se rassembler pour déployer cette vision stratégique. L’hydrogène est une véritable opportunité pour répondre aux enjeux impératifs de transition énergétique et de réindustrialisation de notre pays. Les bénéfices environnementaux et économiques identifiés sont à la hauteur de l’effort financier nécessaire déterminé pour ce Plan. Reste que la fenêtre de tir est limitée, le signal doit être donné maintenant, à défaut, les acteurs de la filière française de l’hydrogène ne prendront pas les positions de leaders qu’ils sont en capacité de tenir. D’autres remporteront les marchés considérables de l’hydrogène renouvelable et bas carbone de cette décennie de transition vers une économie décarbonée » conclut Philippe Boucly, Président

Encadré

Les 12 recommandations pour faire de la France un des leaders de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone de demain

1/ Coordonner la massification de la demande pour tirer les économies d’échelle d’acteurs industriels majeurs

2/ Aider à l’acquisition de véhicules à hydrogène et donner de la visibilité aux utilisateurs

3/ Faire évoluer la règlementation

4/ Transposer dans les meilleurs délais la directive RED II

5/ Garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et établir un dispositif de garanties d’origine

6/ Etablir sans délai un mécanisme de soutien à la production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone

7/ Mettre en place l’infrastructure de recharge nécessaire pour le déploiement à grande échelle de la mobilité hydrogène

8/ Créer le cadre de déploiement des infrastructures gazières dédiées à l’hydrogène

9/ Construire et soutenir une vision industrielle française ambitieuse dans le cadre de l’IPCEI hydrogène

10/ Maintenir l’excellence en matière de R&D&I, développer la formation et les compétences associées au déploiement des solutions de la filière

11/ Soutenir la filière française à l’exportation dans les futurs marchés de l’hydrogène

12/ Mettre en place une gouvernance pour structurer le déploiement de l’hydrogène en France