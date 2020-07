TERRE ET LAC SOLAIRE cÃ¨de une partie de la sociÃ©tÃ© de projets NEPTUNE Ã  Calen

Portée par TERRE ET LAC SOLAIRE, 49 % de la SPV NEPTUNE a été cédée le 17 juillet 2020 à CALEN, Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles. Le financement de l’opération sera assuré par BPI France.

NEPTUNE est une société de projets photovoltaïques créée par TERRE ET LAC, contractant général, développeur et exploitant photovoltaïque lyonnais afin de porter l’investissement d’une partie d’un portefeuille de projets solaires : ce sont en tout pas moins de 21 projets de 100 kWc chacun en toitures, pour une puissance de 2,1 MWc répartis sur les régions Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie et PACA. Ces 21 projets, dont toutes les autorisations ont été obtenues, seront construits en 2020 pour des mises en service attendues au premier trimestre 2021.

Créée en 2009 à Lyon, TERRE ET LAC SOLAIRE accompagne des professionnels enclins à valoriser leur patrimoine dans la conception, réalisation et exploitation de centrales solaires. En 2019, TERRE ET LAC SOLAIRE a réalisé un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros et multiplié par 4 sa taille en l’espace de 3 ans. En 2020, TERRE ET LAC SOLAIRE fait partie des entreprises sélectionnées pour intégrer l’accélérateur de PME de l’ADEME et de Bpifrance. Pour rappel, TERRE ET LAC SOLAIRE vient d’obtenir le financement de la dernière tranche de la SPV TELSO II constituée de 23 centrales de 4.8 MWc de puissance réparties sur les régions AuRA et PACA.

« Nous sommes très satisfaits de cette première collaboration avec CALEN qui vient s’ajouter à nos partenaires financiers avec qui nous entretenons des relations fortes pour le futur de notre développement. Notre forte croissance suppose en effet, que nous puissions nous appuyer sur des groupes bancaires partenaires solides et de confiance. Après un financement bancaire il y a quelques semaines sur un autre projet, c’est donc la deuxième opération avec le groupe Crédit Agricole » confie Frédéric Pieus, Directeur Général Délégué de TERRE ET LAC.