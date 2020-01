Changement climatique : Ombrea, une solution (solaire) de protection des cultures au Salon de lâ€™Agriculture

Perte de rendements, sécheresse, floraisons précoces, gelées printanières… Le changement climatique est une véritable menace pour les cultures. Le GIEC estimant 20% de précipitations en moins d’ici 2100 et des températures moyennes pouvant atteindre les +6°c, Ombrea se saisit de la question climatique et propose une solution mêlant intelligence artificielle et agronomie pour y répondre.

Une protection agricole dans un contexte d’urgence climatique

Ombrea a un objectif précis : maintenir des productions locales et durables face à un changement climatique qui les met en péril. Son fonctionnement : le système s’ouvre et se ferme au-dessus des cultures afin de moduler l’ombrage au sol. Ce mouvement permet d’ajuster les paramètres climatiques (lumière, températures…) et de recréer un micro climat idéal aux végétaux. Ombrea récolte les données météo de chaque parcelle équipée afin de les comparer avec les besoins de la plante. L’ombrière peut alors s’activer pour offrir à la culture l’écosystème parfait pour son développement.

Considérée comme une réponse efficiente et en adéquation avec les problématiques agricoles, Ombrea a très vite grandi. Comptant désormais 25 collaborateurs dans les domaines techniques de l’agronomie, l’ingénierie mécanique et informatique, l’entreprise renforce sa R&D et accélère sa commercialisation. Avec un carnet de commandes déjà bien rempli pour 2020, Ombrea entend porter haut cet enjeu d’adaptation au changement climatique que rencontre le monde agricole.

Un partenariat avec Total Quadran

Pour rappel, Ombrea, start-up de l’Agritech a contracté un partenariat innovant avec Total Quadran, acteur majeur du secteur des énergies renouvelables et notamment du solaire photovoltaïque en France. Objectif : protéger les cultures en combinant intelligence agronomique et génération électrique raisonnée. Membre de La Ferme Digitale depuis septembre 2019, l’entreprise aixoise prendra tout naturellement place sur le stand du réseau d’acteurs de l’agriculture technologique et durable. L’équipe Ombrea sera présente au salon de l’agriculture du 22 février au 1er mars dans l’espace Agriculture 4.0 ; Hall 4.