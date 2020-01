Fronius GEN24 Plus couplÃ©e Ã  la BYD Battery-Box Premium HVS/HVM pour une auto-alimentation optimale

L’onduleur hybride polyvalent GEN24 Plus de Fronius viendra bientôt compléter la gamme Fronius avec une solution tout-en-un pour une autosuffisance solaire intégrale. Le GEN24 Plus sera disponible en version Primo monophasée mais aussi en version Symo triphasée. Il se distingue par ses nombreuses options de courant de secours et ses interfaces ouvertes intégrées. Un système de stockage est disponible avec la nouvelle BYD Battery-Box Premium 1 et l’onduleur hybride GEN24 Plus, établissant un nouveau standard en matière de diversité et de performance.

« Avec le GEN24 Plus, nous lançons sur le marché un onduleur hybride vraiment complet, avec lequel nous comptons élaborer d’impressionnantes solutions de stockage dans le monde entier en collaboration avec BYD, pour les secteurs du monophasé et triphasé. Nous sommes particulièrement fiers de nos options de courant de secours avec « PV Point » ou courant de secours complet, surtout dans le secteur triphasé, où nous occupons une position unique jusqu’à ce jour », souligne Martin Hackl, responsable de Solar Energy chez Fronius International GmbH. « De ce fait, nous constituons le premier choix lorsqu’il s’agit de solutions de stockage sur mesure pour les besoins du client. »

Nouvelle génération de solutions de stockage d’énergie solaire

Fronius et BYD collaborent étroitement dans le domaine du stockage d’électricité et conçoivent des solutions de stockage batterie efficaces pour le secteur résidentiel et commercial. Tous les onduleurs GEN24 Plus sont équipés de série d’une connexion batterie, d’un système de gestion de l’énergie, d’un dispositif de surveillance et aussi d’interfaces ouvertes pour la production d’eau chaude, les Wallbox pour voiture électrique ou les systèmes domotiques par exemple. Ils seront disponibles à partir du deuxième trimestre 2020 en version Primo GEN24 Plus monophasée avec classes de puissance comprises entre 3 et 6 kW ainsi qu’en version Symo GEN24

Plus triphasée de 6 à 10 kW. Le système de stockage à haute tension BYD Battery-Box Premium est composé de plusieurs modules de stockage adaptés aux besoins et peut être combiné avec le GEN24 Plus 2 : la Battery-Box Premium HVS de 5,12 à 10,24 kWh et la Battery-Box Premium HVM de 11,04 à 22,08 kWh.

Courant de secours pour un maximum d’autonomie

La sûreté énergétique de l’onduleur Fronius GEN24 Plus est assurée d’une part, par le « PV Point », un système d’alimentation de secours de base intégré pour une prise secourue. Les consommateurs peuvent être alimentés par le générateur PV et la batterie au moyen du Multi Flow Technology en cas de coupure de courant. Associé à une batterie de capacité suffisante, le performant Symo GEN24 Plus triphasé se caractérise par sa fonction courant de secours complète 3, qui permet également l’utilisation de plus grands consommateurs triphasés, tels que des pompes à chaleur. Autonomie et flexibilité sont ainsi garanties.