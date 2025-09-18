Edito/Et la dette Ã©cologique alors ?

Comment dissocier dette financiÃ¨re et dette Ã©cologiqueÂ ? Aujourdâ€™hui, et sous le dogme imposÃ© par FranÃ§ois Bayrou, la dette financiÃ¨re Ã©crase toute lâ€™actualitÃ©, sujet politico-Ã©conomique du moment repris en boucle sur tous les rÃ©seaux et les chaÃ®nes dâ€™infos. Obsession des obsessions, lubie des lubies â€¦ Et si le vrai dÃ©rapage Ã©tait Ã voir du cÃ´tÃ© de la dette Ã©cologiqueÂ ?

La dette financiÃ¨re ne doit pas Ãªtre une raison pour laisser de cÃ´tÃ© la dette Ã©cologique. La bilatÃ©ralitÃ© dans le traitement de ces deux flÃ©aux sâ€™impose dans une approche synallagmatique comme diraient les juristes. Â Â« Investir dans la transition Ã©cologique, câ€™est Ã©viter des pertes Ã©conomiques, sociales et humaines bien plus lourdes. Câ€™est aussi un impÃ©ratif de justice entre gÃ©nÃ©rations Â», a rappelÃ© Pierre Moscovici, lors de la prÃ©sentation du premier rapport annuel sur la transition Ã©cologique de la Cour des comptes le 16 septembre dernier.

Pour atteindre la neutralitÃ© carbone, le rapport Ã©tablit que la France devra mobiliser plus de 200 milliards dâ€™euros par an dâ€™ici 2030, dont 100 milliards supplÃ©mentaires pour lâ€™attÃ©nuation du changement climatique. Pour solution, la Cour des Comptes recommande de renforcer la StratÃ©gie pluriannuelle des financements de la transition Ã©cologique et de consolider les budgets verts afin de cibler les dÃ©penses les plus efficaces et compatibles avec les engagements climatiques.

Une certitude qui fait lâ€™unanimitÃ©Â : le coÃ»t de lâ€™inaction climatique est bien plus dÃ©mesurÃ© que celui de lâ€™action. Lâ€™ADEME a chiffrÃ© Ã 260 milliards dâ€™euros par an, soit 10 % du PIB, le coÃ»t de lâ€™inaction climatique dans un scÃ©nario Ã +3,5Â°. Canicules, sÃ©cheresses, inondations ou tempÃªtes pÃ¨sent dÃ©jÃ lourdement sur les finances publiques et la croissance. Selon les projections, le coÃ»t annuel des sinistres climatiques pourrait presque doubler dâ€™ici 2050. Ã€ lâ€™inverse, chaque euro investi dans la prÃ©vention permettrait dâ€™en Ã©conomiser jusquâ€™Ã trois.

Pour la Cour, le message est clair : la transition Ã©cologique doit irriguer toutes les politiques publiques. Investir tÃ´t et massivement est Ã la fois une nÃ©cessitÃ© environnementale et une dÃ©cision Ã©conomiquement rationnelle. Sans action budgÃ©taire volontariste, les dommages climatiques sâ€™aggraveront et auront des effets dramatiques pour les populations les plus exposÃ©es.

ProblÃ¨me. Sur le plan politique, et dans un climat dâ€™instabilitÃ© dirimante, les pressions exercÃ©es par les climatosceptiques de droite et dâ€™extrÃªme droite font passer lâ€™Ã©cologie Ã lâ€™arriÃ¨re-plan. PisÂ ! Les Ã©nergies renouvelables, sont mÃªme devenues un totem de la contestation dÃ©lÃ©tÃ¨re, au mÃªme titre que lâ€™immigration, deux sujets au sujet desquels tous les coups sont permis, des fake news Ã la mauvaise foi la plus cynique. Tout sauf une bonne nouvelle pour la dette Ã©cologiqueÂ !