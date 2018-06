KYOCERA achÃ¨ve la construction d'une centrale solaire de 29,2 MW sur un terrain reconverti au Japon

Kyocera TCL Solar», vient d’achever la construction de son usine d’énergie solaire de 29,2 mégawatts à usage industriel, dans la ville de Yonago, préfecture de Tottori au Japon. Les modules solaires ont été installés sur 1,2 km² de terrain initialement destiné à un terrain de golf et à d’autres usages, mais abandonnés par la suite. Une cérémonie a eu lieu le 27 avril pour célébrer l’achèvement de la plus grande centrale solaire de Kyocera TCL Solar.

Les 108 504 modules solaires de Kyocera vont générer plus de 36 000 mégawatts/heure par an ― une électricité suffisante pour alimenter environ 12 000 foyers. Toute l’électricité générée à l’usine sera vendue à un fournisseur local, la compagnie d’électricité Chugoku Electric Power Co., Inc. Étant donné que Tottori a un climat océanique typique de la mer du Japon, avec de lourdes chutes de neige et un faible ensoleillement pendant les mois d’hiver, cette région n’était pas forcément considérée initialement comme particulièrement adaptée à la construction d’une centrale solaire. Toutefois, la société Kyocera a surmonté ces difficultés en optimisant ses méthodes d’installation pour permettre aux conditions climatiques de la région d’assurer malgré tout une capacité de production d’énergie suffisante.

Kyocera TCL Solar a construit 63 centrales d’énergie solaire au Japon, dont cette dernière de 29,2 MW, pour une puissance totale cumulée d’environ 215 MW depuis le lancement de la société en août 2012. Kyocera TCL Solar, Kyocera et Tokyo Century maintiennent leurs engagements de promouvoir l’énergie renouvelable tout en contribuant à la protection de l’environnement et à la création d’une société durable, grâce à leur activité dans le secteur de l’énergie solaire.

Encadré

Présentation du projet en quelques chiffres

Opération Kyocera TCL Solar LLC

Emplacement Yonago City, préfecture de Tottori, Japon

Zone Env. 1,2 km²

Puissance : 29,2 MW

Génération annuelle en énergie estimée

Env. 36 080 MWh (électricité suffisante pour alimenter environ 12 000 foyers types)

Modules solaires Modules Kyocera de 270 watts (108 504 modules au total)

Vente de l’énergie solaire destinée à The Chugoku Electric Power Co., Inc.

Début de l’exploitation 2 avril 2018 (début de la construction : septembre 2015)

Design & construction TESS Engineering Co., Ltd.

Maintenance Kyocera Solar Corporation

