Hanwha Q CELLS et Solare Datensysteme collaborent sur les solutions de stockage Q.HOME+

Solare Datensysteme et la société Hanwha Q CELLS, filiale allemande d’un des plus grands fabricants mondiaux de cellules solaires, coopèrent sur les solutions de stockage Q.HOME+ ESS-G1 de la marque Q CELLS. Désormais, les clients de l’accumulateur solaire peuvent faire fonctionner et surveiller leur Q.HOME+ ESS-G1 via le système de gestion de l’énergie Solar-Log(tm) de Solare Datensysteme. La surveillance photovoltaïque, la gestion intelligente de l’injection et les solutions énergétiques intelligentes permettent aux clients d’optimiser leur propre consommation grâce à une gestion efficace de l’énergie.

Des solutions pour tous les foyers et toutes les entreprises

La série d’accumulateurs solaires Q.HOME+ ESS-G1 est disponible en trois versions avec des capacités de 3,6 kWh, 6 kWh ou 8 kWh. Ainsi, en fonction de la consommation d’énergie individuelle du foyer privé ou de l’entreprise, il est possible de choisir la variante appropriée. Toutes les variantes combinent une batterie lithium-ion de haute qualité avec un onduleur intégré et un chargeur de batterie. Les appareils offrent une garantie de 10 ans sur le produit et une garantie de performance d’au moins 80 % au bout de 10 ans. Alors que la surveillance des systèmes était déjà mobile, la combinaison avec les solutions Solar-Log(tm) ouvre maintenant d’autres fonctions de surveillance et d’analyse.

Toutes les informations pertinentes sur le système photovoltaïque et la série d’accumulateurs solaires Q.Home+ ESS G1 sont disponibles sur le portail en ligne Solar-Log WEB Enerest(tm). Il s’agit, entre autres, de valeurs mesurées telles que l’état de charge actuel et la capacité de charge et de décharge. L’historique de charge sur un et sept jours constitue une option d’analyse utile. L’utilisateur peut également utiliser Solar-Log(tm) pour déterminer la quantité d’énergie stockée qu’il a consommée et les économies d’électricité qui en ont résulté.

Système de stockage intelligent

Les modèles Gateway Solar-Log 50 et Solar-Log 300 en combinaison avec le Solar-Log WEB Enerest(tm) sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des petits systèmes photovoltaïques dans le segment résidentiel. Ces modèles et les autres modèles Solar-Log(tm) sont compatibles avec la série d’accumulateurs solaires Q.Home+ ESS G1 et offrent en incluant une licence ou avec une licence supplémentaire une gestion de l’injection (régulation à x %). Avec la régulation à x %, la production d’onduleurs est limitée à x % de la puissance du module. Grâce à cette régulation, les pics de puissance sont plafonnés conformément à l’EEG (loi allemande sur les énergies renouvelables) lorsque le système de batterie est déjà chargé à 100 % et qu’aucun autre consommateur n’est actif.

« Nous sommes très heureux d’offrir aux clients de nos accumulateurs solaires encore plus de possibilités et une liberté maximale dans le contrôle de leurs accumulateurs », souligne Maengyoon Kim, responsable des ventes européennes chez Hanwha Q CELLS. « Solare Datensysteme GmbH est connue depuis des années pour son système de gestion de l’énergie de première classe et nous nous réjouissons donc de cette coopération, qui offre à nos clients de nombreux avantages supplémentaires. »

