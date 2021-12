ABB sâ€™associe avec Coca-Cola et Volvo Trucks pour un voyage en Ã©lectrique du PÃ¨re NoÃ«l

Grâce à un partenariat avec ABB, Coca-Cola et Volvo Trucks, le Père Noël apporte ses vœux à travers l’Italie avec un camion entièrement électrique. Alimenté aux renouvelables !

Du 7 au 20 décembre, dans le cadre du Magic Tour Coca-Cola, la première tournée du camion Coca-Cola 100% électrique parcourra 1 300 km, avec des arrêts à Milan, Bergame, Naples et Catane. Le camion Volvo tout électrique s’arrêtera également sur les sites ABB pour se recharger de manière durable : une recharge d’énergie provenant de sources 100 % renouvelables qui alimentent tous les sites ABB en Italie depuis 2019.

Les véhicules électriques, une option de transport durable viable

Les stations de recharge ABB font partie de l’infrastructure de recharge du pays qui alimentera le camion de Noël Coca-Cola lors de son voyage du nord au sud de l’Italie, démontrant ainsi que les véhicules électriques peuvent être une option de transport durable viable. Le Volvo FL Electric, choisi pour sa polyvalence en milieu urbain, pour sa maniabilité et sa fluidité de conduite livrera rapidement des cadeaux de Noël, jusqu’à 16,7 tonnes, grâce à la puissance de 200 kW (équivalent à 272 ch) fournie par les quatre batteries qui délivrent 265kWh. Le camion de Noël de Coca-Cola utilisera différentes technologies de recharge – de la plus rapide actuellement disponible dans le monde, qu’ABB produit dans son usine italienne de Valdarno pour le marché mondial, aux chargeurs rapides et aux wallbox qui peuvent recharger les véhicules électriques lors de longs arrêts, généralement la nuit.

La réduction des émissions par l’adoption d’énergies renouvelables

ABB fera don de deux stations de recharge aux municipalités locales où le Magic Tour s’arrêtera afin de soutenir leur transition vers des transports durables. Cette initiative fait partie intégrante de l’engagement d’ABB envers sa stratégie de développement durable 2030, qui prévoit une transition mondiale vers la réduction des émissions par l’adoption d’énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique des sites et l’électrification complète de son parc automobile, qui compte aujourd’hui plus de 10 000 véhicules. Parallèlement à cet engagement, l’objectif est d’aider les clients à réduire leurs émissions de 100 mégatonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à retirer 30 millions de voitures à combustion de la circulation.