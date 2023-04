Chaleur renouvelable : la filiÃ¨re prÃ©sente son Â« Plan Marshall Â» Ã  la ministre de la Transition Ã©nergÃ©tique

Alors que le Gouvernement présentera dans les prochaines semaines les contours de la prochaine Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), les acteurs de la chaleur renouvelable et de récupération ont remis ce jour à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, une proposition de « Plan Marshall » qui permettra de transformer, d’ici 2030, 54 % de la chaleur consommée en France en énergie renouvelable, locale et compétitive.

La chaleur, qui représente près de la moitié de l’énergie consommée en France, est encore trop souvent la « grande oubliée » du débat énergétique actuel, alors même qu’elle continue de dépendre très majoritairement d’énergies fossiles importées.

Les sources d’énergies renouvelables et de récupération sont en progression constante et représentent déjà 23 % de la consommation totale de chaleur en France. Mais il est essentiel d’aller plus loin et plus vite. Les acteurs de la filière ont ainsi présenté ce jour à Agnès Pannier-Runacher un « Plan Marshall » qui permettra de porter cette part à 54 % dès 2030.

Ce plan constitue une opportunité pour conjuguer aux bénéfices environnementaux des retombées économiques et des créations d’emplois sur les territoires. Ces 300 TWh de chaleur renouvelable et de récupération éviteront l’émission de 62 millions de tonnes de CO 2 tous les ans, génèreront des économies pour les finances publiques et la balance commerciale du pays en effaçant plus de 15 milliards d’euros d’importations d’énergies fossiles et profiteront directement aux ménages et aux entreprises. Ils sont également source de souveraineté énergétique pour la France et l’Europe en permettant de valoriser des ressources disponibles sur nos territoires.

Cette ambition repose sur une série de propositions législatives et règlementaires, ainsi que sur une augmentation pluriannuelle du Fonds chaleur. Dès à présent, l’enveloppe du Fonds pour 2023 devrait être portée à 750 M€ pour lancer tous les projets déjà transmis à l’ADEME.

L’Union européenne vient d’envoyer un signal très fort, en prévoyant de doubler la part des énergies renouvelables d’ici 2030. Cette accélération devra nécessairement passer par le déploiement massif de sources de chaleur renouvelable additionnelles si la France souhaite tenir ses engagements climatiques et faire face à l’urgence énergétique : la PPE qui sera présentée en juin prochain constitue celle de la « dernière chance » !