Le projet PEPâ€™S rural de 50 000 lampadaires solaires inaugurÃ© par le PrÃ©sident de la RÃ©publique Togolaise

Le Président de la République Togolaise, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, et la Ministre Déléguée en charge de l’Energie et des Mines Mawunyo Mila Aziablé, ont inauguré à Kadjanga (Togo), en présence de l’Ambassadeur de France au Togo, Augustin Favereau et d’une délégation officielle, le Projet d’Éclairage Public Solaire en milieu Rural (PEP’ Rural), qui vient enrichir les infrastructures d’éclairage public du pays avec 50.000 lampadaires solaires Sunna Design.

Un tiers du PEP’Rural a déjà été déployé permettant d’apporter l’éclairage dans des zones reculées et non électrifiées et ainsi répondre aux enjeux de développement social et économique des territoires ruraux. Ce projet illustre la vision du Togo portée par son Président pour un accès universel à l’énergie et un déploiement d’infrastructures à impact pour ne laisser aucun Togolais de côté. Il a un impact fort, immédiat et durable sur un million de Togolais éloignés des réseaux électriques.

Répondre aux besoins sécuritaires et améliorer les activités de la population

Le président Faure Gnassingbé l’a rappelé lors de l’inauguration : « aucune zone habitable ne restera dans le noir » et le Projet Éclairage Public solaire Rural confirme cet engagement. Fruit d’un partenariat public-privé, ce projet soutenu par l’AT2ER (Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables) comprend la fourniture, l’installation et la maintenance dans la durée de 50 000 lampadaires solaires intelligents et connectés. « Le PEP’s Rural contribue avec l’éclairage public solaire aux besoins sécuritaires et à l’amélioration des activités de la population » a précisé la Ministre Mawunyo Mila Aziablé. Le projet bénéficie d’un financement par la Direction générale du Trésor français et s’inscrit dans le cadre national du Programme de Développement National du Togo visant à l’accès universel à l’électricité d’ici 2030. « Ce projet illustre le soutien de l’Ambassade aux investissements des entreprises françaises innovantes en Afrique de l’Ouest. Il s’agit d’une réalisation exemplaire au service de la population togolaise et du partenariat entre nos deux pays » commente Augustin Favereau, Ambassadeur de France au Togo.

La totalité des prestations d’installation confiée à des entreprises togolaises

Ce projet renforce le triple savoir-faire unique de Sunna Design :

• Son innovation grâce à des lampadaires tout-en-un robustes et faciles à déployer, y compris dans des zones non accessibles par route, et un plan de déploiement innovant qui permet aux politiques des arbitrages objectivés ainsi qu’une maintenance optimisée dans la durée.

• Son engagement local et durable reposant sur la création de richesse et de compétences dans les marchés adressés. Au Togo, l’entreprise a créé une société locale basée à Lomé et confié la totalité des prestations d’installation à des entreprises togolaises, PME de référence, créant ainsi plusieurs centaines d’emplois directs ou indirects.

• Sa gestion de projet allant du montage du financement en amont à l’installation et la maintenance en grande quantité sur de larges territoires.

Sunna Design dispose ainsi d’une expertise projet unique pour accompagner ses clients. « Avec ce projet, Sunna Design démontre un savoir-faire unique en éclairage public rural, au service de la politique du gouvernement togolais, avec un déploiement concret de solutions d’accès à l’énergie à grande échelle. C’est également une vitrine de notre capacité à exécuter sur un marché à très fort potentiel de façon très différenciée, ouvrant des perspectives d’avenir majeures, incluant un transfert de compétences et une fabrication locale », déclare Ignace de Prest, Président du Directoire de Sunna Design.

