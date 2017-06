C'est Ã  lire/The shift project, DÃ©carbonons ! par Zeynep Kahraman, AndrÃ©-Jean GuÃ©rin et Jean-Marc Jancovici

L’Europe donnera-t-elle l’exemple ? Montrera-t-elle au monde entier la marche à suivre en matière d’écologie ? Ce serait, par les temps qui courent, une belle action, pensent les membres de The Shift Project, le think tank de Jean-Marc Jancovici, un des premiers promoteurs de la taxe carbone, et artisan de la transition énergétique. Parce qu’il est encore temps de lutter contre les effets catastrophiques du réchauffement climatique.

The shift Project propose un manifeste pour décarboner l’Europe. Ils ont élaboré 9 propositions sur les principaux aspects de la nécessaire mutation énergétique transports, industrie, agriculture durable, rénovation des logements propositions précisément et clairement étayées, et assorties de rubriques essentielles telles que Combien ça coûte ? ou Qui paye ? Avec cet outil attrayant et factuel, le bluff politicien ou médiatique sur les questions écologiques ne sera plus permis, pour le plus grand bénéfice du citoyen, de l’Europe, et de la planète. Décarbonons ! 9 propositions pour que l’Europe change d’ère est paru aux éditions Odile Jacob le 17 mai dernier.

Encadré

Les auteurs

Jean-Marc Jancovici, ingénieur de l’École polytechnique, est président-fondateur de The Shift Project destiné à accélérer la transition énergétique. Il a collaboré à l’élaboration du Pacte écologique de la Fondation Nicolas-Hulot.

Zeynep Kahraman est économiste, directrice des projets de The Shift Project.

André-Jean Guérin, administrateur, a été directeur de la Fondation Nicolas-Hulot et membre du Conseil économique, social et environnemental