C’est à lire/ La révolution du solaire – L’écologie, du fétiche à la réalité d’Yves Jacquin Depeyre – Editions Odile Jacob

Dans la révolution du solaire, Yves Jacquin Depeyre défend l’idée d’un monde meilleur où l’Homme et son environnement se réconcilient grâce au pouvoir infini dont dispose l’énergie du soleil. “L’équation est simple. Le Soleil nous envoie chaque jour six mille fois ce que nous consommons”. Il nous déculpabilise et nous invite à repenser notre rôle au sein de notre écosystème. Au lieu de continuer à nous penser prédateur d’une nature fragile, il est temps de nous projeter comme une humanité protectrice de la Nature à laquelle nous appartenons. La révolution du solaire n’est-elle pas le point de départ d’un changement radical de notre civilisation ? Cette rupture pourrait aller beaucoup plus vite qu’on ne le pense, sans doute pour le meilleur et non pour le pire.

L’avenir de l’écologie c’est l’avenir de l’homme

Ce livre raconte l’histoire de cette révolution à venir, de ses bienfaits, mais aussi des oppositions que suscitent déjà ses prémisses, particulièrement en France. Il montre comment un nouveau modèle de capitalisme écologique pourrait réconcilier l’humanité avec le vivant, l’écologie et l’économie étant appelées à se renforcer mutuellement. Cet ouvrage redonne espoir à la jeune génération en proie à une dépression nourrie par les théoriciens de l’effondrement. L’énergie solaire, associée aux autres énergies renouvelables telles que l’éolien et les barrages hydrauliques, ouvre des perspectives heureuses à l’humanité, qui demain pourra réguler son écosystème.

Paroles d’auteur

« Économiste de formation, je suis aussi en pratique un forestier devenu producteur d’électricité solaire. Après la tempête qui a ravagé ma forêt en 2009, j’ai reboisé celle-ci tout en y créant des centrales solaires conçues pour résister aux tempêtes et accroître la biodiversité. Malheureusement, en même temps que je constatais les progrès fulgurants du photovoltaïque et la complémentarité de mes activités solaires et forestières, j’ai vu croître la complexité des procédures nécessaires pour créer une centrale solaire, jusqu’à la situation de blocage actuelle. Il est temps d’abandonner les fétiches de l’écologie, pour en faire une réalité. La révolution du solaire le rend possible. L’électricité produite par une centrale photovoltaïque n’est pas seulement non polluante, elle est aussi la moins onéreuse. Le souhait d’une écologie efficace est une idée qui me travaillait de longue date. Dès 1980, j’ai créé l’Association Française d’Écolonomie (AFE) avec l’envie d’explorer la piste d’une réconciliation entre l’économie et l’écologie. De la même manière, j’ai cherché dans mon précédent ouvrage à réconcilier la fiscalité et le dynamisme de l’économie.

« Solaire vs nucléaire »

J’ai écrit La Révolution du solaire pour faire bouger les choses. Et pour cela, il faut faire connaître le potentiel du photovoltaïque, qui est méconnu en France. J’en ai découvert la réalité au fur et à mesure que je construisais et que j’exploitais des centrales solaires. EDF, aveuglée par son passé, est parvenue à imposer une vision biaisée de la réalité. Qui sait ici que l’Allemagne produit quatre fois plus d’électricité solaire que la France ou que même la Corée a programmé l’extinction totale de ses centrales nucléaires, après la Belgique, l’Italie et l’Allemagne. Il est inexacte de prétendre, comme Bill Gates, « qu’aucune autre énergie propre ne s’approche de ce que le nucléaire peut fournir aujourd’hui » (Climat, comment éviter un désastre, p.131).

Encadré

Extraits

” Depuis plus de dix ans, l’amélioration des procédés photovoltaïques n’a jamais cessé de se produire, plus rapidement qu’on ne l’avait imaginé. ”

” L’âge des énergies fossiles est révolu le temps du soleil apprivoisé est venu. ”

” Le photovoltaïque, c’est un peu comme le surf … dans les deux cas, on capte sans effort apparent l’énergie d’une onde qu’il faut savoir attendre. ”

” Au nom de l’écologie, dont on a fait un fétiche, on interdit à un pays doté de tous les atouts de faire sa révolution du solaire ”